CPB》曹錦輝歸來！披71號加盟福州海峽隊

台灣前大聯盟投手曹錦輝正式加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊，將披上71號球衣，並於1月13日首度登板，對戰廈門海豚，宣告暌違多年後再度復出。

中國城市棒球聯賽（CPB）於1月10日晚間宣布，台灣名將曹錦輝正式加盟福州海俠隊。由於原本投手張棕幃因傷退賽，球團依規完成補強，曹錦輝順利完成註冊，並獲得背號71號。官方預告他將於1月13日晚間登板，迎戰廈門海豚，成為本季最受矚目的焦點之一。

曹錦輝的棒球旅程十分輝煌，在2003年加入大聯盟科羅拉多落磯隊，也是台灣首位登上大聯盟的投手，2009年後輾轉經過中職與澳洲職棒，直到2015年重返大聯盟洛杉磯道奇隊。在2017年後就未再登板職業賽。

廣告 廣告

CPB官方社群以「那個男人！他來了！」宣傳曹錦輝回歸棒壇，即便已年過44，他在自主訓練中仍能投出超過150公里火球，令球迷感到吃驚。福州海俠隊陣容也充滿「台灣味」，包括前統一獅內野手黃勇傳、捕手郭峻偉，以及教練團由「飛總」呂文生領軍，這支球隊也十分令人期待。

曹錦輝將於1月13日迎來復出後首戰，除了是他個人棒球旅程的延續，也是CPB聯賽吸引關注的重要契機，曹錦輝的加盟將成為兩岸球迷共同期待的焦點。