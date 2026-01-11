CPB》曹錦輝歸來！披71號加盟福州海峽隊
台灣前大聯盟投手曹錦輝正式加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊，將披上71號球衣，並於1月13日首度登板，對戰廈門海豚，宣告暌違多年後再度復出。
中國城市棒球聯賽（CPB）於1月10日晚間宣布，台灣名將曹錦輝正式加盟福州海俠隊。由於原本投手張棕幃因傷退賽，球團依規完成補強，曹錦輝順利完成註冊，並獲得背號71號。官方預告他將於1月13日晚間登板，迎戰廈門海豚，成為本季最受矚目的焦點之一。
曹錦輝的棒球旅程十分輝煌，在2003年加入大聯盟科羅拉多落磯隊，也是台灣首位登上大聯盟的投手，2009年後輾轉經過中職與澳洲職棒，直到2015年重返大聯盟洛杉磯道奇隊。在2017年後就未再登板職業賽。
CPB官方社群以「那個男人！他來了！」宣傳曹錦輝回歸棒壇，即便已年過44，他在自主訓練中仍能投出超過150公里火球，令球迷感到吃驚。福州海俠隊陣容也充滿「台灣味」，包括前統一獅內野手黃勇傳、捕手郭峻偉，以及教練團由「飛總」呂文生領軍，這支球隊也十分令人期待。
曹錦輝將於1月13日迎來復出後首戰，除了是他個人棒球旅程的延續，也是CPB聯賽吸引關注的重要契機，曹錦輝的加盟將成為兩岸球迷共同期待的焦點。
其他人也在看
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
中職》洪總驚爆網羅布坎南 富邦發聲明：震驚與不解
台鋼雄鷹今天早上在訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中自爆網羅去年效力富邦悍將的洋投布坎南，由於布坎南受限「228條款」，依規定其他球隊暫時不能搶人。對此，富邦球團火速發聲明表示未出具過離隊同意書，對洪總發言表達震驚與不解。悍將聲明如下：自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
CPB》林益全棒打張喜凱成勝打 單場2支二壘打、4打點獲單場MVP
「神全」林益全轉往中國城市棒球聯賽(CPB），加入上海正大龍，對厦門海豚火力全開，單場2支二壘安打，包辦4分打點，率隊以5比0贏球，獲選單場MVP，且賽後接受訪問。此役比賽焦點都跟台灣選手有關，勝投是曾效力甲組成棒台壽霸龍的陳泓志，敗投則是前職棒球員張喜凱。TSNA ・ 14 小時前 ・ 12
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 36
經典賽》柳賢振投入國家隊集訓 立誓拿出表現不負太極旗
2026第六屆世界棒球經典賽韓國隊今天（9日）前往塞班島進行集訓，「韓國怪物」柳賢振睽違15年再次入選國家隊，對此，他在搭機前接受韓國媒體訪問時表示，「我代表我的國家，所以我必須堅定決心，在場上拿下好的表現，才能不辜負這份期望。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 2
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
MLB》美媒點出林昱珉致命傷！3A表現低迷仍被看好關鍵曝
曾於2024年世界棒球12強賽扛起「中華隊王牌」的左投林昱珉，在經歷了充滿挑戰的2025年球季後，其職業生涯動向仍受矚目。根據權威美媒《棒球美國》（Baseball America）最新公布的2026年各隊農場新秀排名，林昱珉雖在3A遭遇卡關，但仍憑藉優異的變化球表現，位居亞利桑那響尾蛇隊新秀榜第24名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
經典賽》林立考量傷勢恢復 婉拒中華隊邀請不參戰第六屆WBC
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月份登場，不過就在接近1月15日中華隊開訓之際，傳出中華隊主力好手林立婉拒國家隊邀請，不參戰WBC。對此，經紀公司展逸1月10日晚間轉達選手想法表示：「因考量傷勢狀況，確定缺席本屆經典賽。」Yahoo奇摩運動 ・ 15 小時前 ・ 27
WBC》中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威婉拒徵召！韓媒開心：大利多
效力於舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，9日透過經紀公司發布聲明，正式宣布婉拒參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。鄧愷威在聲明中表示，這是一個極其艱難的決定，但在與家人及球團深思熟慮後，決定將重心放在大聯盟春訓，透過徹底的季前準備來應對最高殿堂的挑戰。消息一出，不僅台灣球迷關注，韓媒《MK Sports》也跟進報導，並表示這對韓國隊是好消息。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
中職》「6年期間一半時間都是痛苦的」 徐若熙首度透露真心話
徐若熙跟軟銀簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）的鉅約，味全龍今在天母球場的場外為他舉辦旅外球迷歡送會，徐若熙坦言，原本加盟記者會很開心，到歡送會有點不捨，因為要離開家鄉味全，「只要你有夢想，就是要實現。只要心還沒有死，身體就會跟隨。」自由時報 ・ 23 小時前 ・ 14
MLB重磅簽約！芝加哥小熊端55.3億肥約 補進「這位」明星三壘手
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）重磅快訊！稍早傳出，芝加哥小熊隊端出一張5年1.75億美金（約55.3億台幣）肥約，簽下將滿32歲的明星三壘手布拉格曼（Alex Bregman）。雖然已年過30，但布拉格曼仍是當今球界「攻守俱佳」代表之一，去（2025）年賽季為紅襪隊交出2成73打擊率、3成60上壘率、4成62長打率的好成績；並且，效力大聯盟10個賽季，所有賽季的進攻產值（wRC+）都高於114，意味著穩定優於聯盟平均。FTV Sports ・ 59 分鐘前 ・ 發表留言
MLB》Skubal薪資仲裁惹爭議 前MVP：垃圾球團
今年球季結束將成為自由球員的底特律老虎王牌投手Tarik Skubal，在最後1年薪資仲裁中要求的年薪與球隊開出的數字差距達史上最大1300萬美元，引發許多爭論。對此已退役的前美聯最有價值球員獎得主Josh Donaldson痛罵老虎是「垃圾球團」。TSNA ・ 6 小時前 ・ 1
中職／李博登新賽季不會回鍋中信兄弟 小聯盟約加入前東家紅人
中信兄弟洋投李博登（Brandon Leibrandt）在9日傳出消息，確定和辛辛那提紅人簽下小聯盟合約，新賽季也確定不會回到中職繼續效力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職／準備挖走魔神樂有照規定 味全龍「228條款存廢」開放態度討論
台鋼雄鷹10日意外自曝提前網羅前富邦悍將洋投布坎南，即便事後澄清只是考量名單，但依舊引發違反228條款的疑慮，味全龍日前也傳出將補強前樂天桃猿魔神樂，領隊丁仲緯指出「都有事前確定程序」，對於228條款存廢議題，味全龍保持開放態度，如何讓聯盟未來發展更好。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
中職》台鋼雄鷹開訓致詞意外點名布坎南 總教練洪一中：「很抱歉啦」
中華職棒台鋼雄鷹今天（10日）在全新訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮。不過在開訓的致詞過程中，總教練洪一中意外透露新洋將人選為布坎南，讓富邦悍將球團發表聲明表達抗議。隨後洪總也立即致歉，並表示：「我真的是嘴快。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 2
中職／古久保健二1月18日將現身開訓 味全龍：他一直是很好的教練人才
冠軍總教練古久保健二不獲樂天桃猿續約後，味全龍宣布網羅擔任巡迴統籌教練，期盼攜手球隊重回總冠軍榮耀，10日領隊丁仲緯受訪時透露，1月18日味全龍開訓，古久保健二就會現身，並指出「一直以來都覺得他是很好的教練人才！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
林安可旅外》統一獅接連送走古林睿煬、林安可 林岳平說國外球隊看到林佳緯
統一獅連2年送走陣中選手古林睿煬、林安可到日本職棒，還會再出現第3個人嗎？答案是「有的」，總教練林岳平認為，如果是野手，應該會是林佳緯。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
棒球》經典賽台灣隊15日開訓 43人名單傾向不公布
為了備戰今年3月經典賽，台灣隊將於15日於高雄國家運動訓練中心展開第一階段集訓，屆時以總教練曾豪駒為首的教練團，以及進入43人集訓名單的25至30名選手將會出席，而43人名單傾向不公布，待2月初公布30人正式名單。經典賽台灣隊將於下週四早上10點半舉行開訓儀式，並進行團拜祈福，除了台灣隊教練團和選手自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
日職》林安可西武登錄名「A.LIN」！自嘲二刀流夢碎：還好沒聽我的
「台灣重砲」林安可今（9）日正式披上日職埼玉西武獅戰袍，加盟記者會上揭曉全新背號「73」號。有趣的是，為了區分同隊的台灣選手林冠臣，林安可的球衣名字特別改為「A.LIN」。林安可笑說：「球團建議多個『A』比較好分辨，我覺得OK。希望日本球迷叫我安可或林都可以，只要記得我就好。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
MLB/大都會想拿防禦率4.17左投 外媒：國民要價驚人！
近三年都能為華盛頓國民扛下至少27場先發的左投戈爾（MacKenzie Gore），休賽季傳出有機會被球團擺上貨架交易，據傳紐約大都會試圖和國民洽談，但國民的要價高得嚇人。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言