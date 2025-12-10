CPB》林益全改當「上海全神」 笑笑也現蹤CPB GIRLS

中國棒球城市聯賽（CPB）積極展開獵才行動，繼選秀會中選的王詩聰後，季外遭釋出的林益全，也確定以頂薪4萬元人民幣（約17萬新台幣），改當「上海全神」。除了球員以外，據悉，連前中職女神笑笑也出現在CPB GIRLS的徵選宣傳影片當中，引起網友熱烈討論。

林益全曾效力統一獅、富邦悍將，生涯累積超過2000支安打、210轟，打擊率高達0.332，是中職史上最穩定的打者之一。但因屆齡40歲，2025年賽季季沒有留下在一軍的出賽紀錄，季外遭統一獅釋出後，選擇轉戰中國CPB，加盟上海正大龍隊。新台幣17萬元的月薪薪資，與中職時期相比，僅優於新秀年的11萬元，不過對於能夠延續球員生涯，不少網友也表示支持。

CPB將於2026年1月舉行「立春聯賽」，各隊積極補強。除了林益全，台灣球員王詩聰也在選秀會中被「長沙旺旺黑皮」選中，福州海俠也傳出將簽下前統一獅內野手黃勇傳，並網羅前大聯盟外野手湯瑪士（Dillon Thomas），而日前傳出有意加入的曹錦輝，據悉是曹希望可以領超過頂薪4萬的報酬，目前在談薪上卡了關。

值得一提的是，CPB的人才網羅範圍，似乎不僅止於球團與選手。近日CPB聯賽對外宣布啦啦隊「CPB GIRLS」的徵選資訊。宣傳影片當中，驚見前中職女神笑笑與曾任味全龍舞蹈總監的Amis（李芝宇）。不少台灣粉絲一眼認出，同時也讓外界開始擔憂，是否會出現「高薪挖角台灣、韓籍啦啦隊」的市場競爭。