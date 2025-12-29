CPBL／味全龍補強洋投！傳梅賽斯確定加盟 爭取魔神樂改披龍袍
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
知名棒球記者「奶哥」王翊亘在個人社群平台X透露，本季曾效力統一獅的洋投梅賽斯（CC Mercedes），新球季動向已塵埃落定，據消息來源證實，他已與味全龍完成簽約，轉披龍隊戰袍，成為味全補強投手戰力的重要一環。
梅賽斯本季效力統一獅期間，定位多以先發為主，具備一定的局數消化能力與經驗值，儘管整體表現仍有起伏，但穩定度與對中職環境的適應性，仍受到其他球團關注。味全龍在休季積極補強投手陣容，此次成功網羅梅賽斯，也顯示球團希望透過具中職經驗的洋投，強化輪值深度。
另一方面，洋投市場動態仍持續變化。王翊亘指出，樂天桃猿已於12月中上旬放棄洋投魔神樂（Marcelo Martinez）的優先議約權，使其不再受到「228條款」限制，也讓其他球團得以展開合約洽談。
球界傳言指出，味全龍目前被視為爭取魔神樂的領跑者之一，雙方已進行初步接觸與討論，不過截至目前為止，尚未達成正式合約共識，後續發展仍有待觀察。
隨著去年在自由市場爭取到陳子豪、朱育賢後，味全龍今年的洋將布局動向，也成為休季期間外界持續關注的焦點。
