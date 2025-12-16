CPBL／大哥真的回來了！台鋼雄鷹砸2千萬留住魔鷹 明年挑戰全壘打王三連霸

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台鋼雄鷹金（16）天驚喜宣布，與高人氣洋砲、「大哥」魔鷹（Steven Moya Mercedes）完成續約，合約包含激勵獎金與安家津貼等，總值高達69.5萬美元（約新台幣2188萬元）。

台鋼雄鷹洋砲、「大哥」魔鷹與球隊簽約，正式回鍋。（圖／台鋼雄鷹臉書）

雄鷹前兩年靠著「擴編優勢」，能夠註冊4名洋將(不能都是洋投或洋砲)，洋將登錄一軍上限4人，並可同時上場3人，不過由於2026年是台鋼雄鷹加盟中職的第3年，擴編優勢將正式退場，因此也讓球迷、網友擔憂魔鷹「明年還會在台鋼嗎？」如今魔鷹確定回鍋，也讓眾人歡欣鼓舞。

魔鷹是台鋼創隊洋將之一，首年以30轟、99打點拿下中職全壘打王與打點王，今年儘管則因傷和其他因素出賽場次下降，仍以25轟奪下全壘打王二連霸，另外68打點也依舊是台鋼第一名。

