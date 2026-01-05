CPBL／悍將新賽季新氣象！14日林岱安加盟記者會 20日啟動第一階段春訓
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
中華職棒富邦悍將已正式啟動新球季備戰工程，球團於1月3日在嘉義稻江基地展開重訓營，為新賽季提前暖身，並規劃於1月20日全員到齊，正式進入第一階段春訓。隨著教練團與訓練團隊陸續到位，悍將也全面拉高備戰節奏，盼在新賽季展現全新面貌。
本次重訓營以體能建構與重量訓練為主軸，由體能教練根本淳平統籌規畫，並與杜正文、陳柏穎、劉保賢等3名體能教練共同合作，依照球員狀況設計多元課表，目標是在春訓正式展開前，先行強化身體基礎，降低傷病風險，同時提升整體訓練強度。
教練團方面，副領隊林威助全程坐鎮嘉義基地，展現球團對新球季的高度重視，投捕與守備教練群也同步到位，包括許銘傑、黃浩然與林哲瑄等人皆到場協助，從旁觀察選手狀態，逐步銜接後續春訓安排，讓備戰流程更加順暢。
在人事布局上，悍將休季最大補強莫過於網羅隊史首位自由球員捕手林岱安。球團與林岱安簽下7年球員合約，總值最高達新台幣5600萬元。球團也公告，將於1月14日為林岱安舉行加盟記者會，屆時領隊陳昭如、執行副領隊林威助，以及新球季接任一軍總教練的後藤光尊都將出席，正式宣告新戰力到位。
悍將球團進一步表示，本土球員在扣除需前往參與世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓的人選後，其餘成員預計自1月20日起全數報到，展開第一階段春訓。至於新球季的開訓典禮則規劃於2月4日舉行。
放眼聯盟其他球隊，各隊備戰腳步同樣加快。中信兄弟已於今（5）日在屏東訓練基地展開重訓營，並宣布邀請韓國傳奇重砲李大浩擔任春訓客座打擊教練，為新球季增添話題性；統一獅則規劃自1月7日啟動訓練營，2月起移師花蓮進行春訓。樂天桃猿預計於1月7日桃園展開重訓後，2月3日轉往台東備戰；台鋼雄鷹與味全龍也將陸續將在9日和18日開訓，中職6隊自1月起全面進入新球季「備戰模式」。
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 32
美軍對委內瑞拉發動攻擊！釀酒人球團：陣中3球員狀況仍不明
體育中心／丁泰祥 報導美軍突襲委內瑞拉，已成功活捉委國總統Nicolás Maduro(馬杜洛)夫婦，並送到了紐約，而釀酒人隊棒球事務部總裁Matt Arnold，則在星期天受訪表示，球隊目前尚未掌握陣中在委內瑞拉的球員最新狀況，包括最近在委內瑞拉冬季聯盟大殺四方的年輕好手Jackson Chourio。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 5
WBC》火腿隊放行！古林睿煬及孫易磊可以打經典賽 球團：全力支持
旅日職棒火腿隊投手古林睿煬及孫易磊可以安心參加世界棒球經典賽WBC，日本火腿隊宣布，將全面配合今年3月的WBC賽事。TSNA ・ 2 小時前 ・ 3
WBC/期待最多5韓裔入列 韓國總仔：必定闖過首輪
世界棒球經典賽開打在即，韓國隊在歷經連續三屆過不了首輪之後，今年的表現備受矚目，國家隊總教練柳志炫上個月受訪時向球迷承諾，這次務必要闖過第一輪，同時也透露，這次最多會有5位韓裔球員加入。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「台灣至寶」徐若熙不是即戰力核心 前軟銀投手教練：額外戰力加成
針對日本福岡軟銀新賽季尋求「日本一」連霸，《東京體育》分析，由於去年賽季王牌先發投手有原航平離隊，軟銀投手群面臨重組，而「台灣至寶」徐若熙加入首年，不會是先發輪值核心成員，關鍵在於軟銀必須找出，能夠撐滿整季的穩定先發投手。太報 ・ 6 小時前 ・ 13
日職》本季挑戰大聯盟夢碎！強投高橋光成確定重返西武與林安可當隊友
日前宣布希望透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的埼玉西武獅強投高橋光成，目前確定本季挑戰大聯盟夢碎，因西緯來體育台 ・ 23 小時前 ・ 13
「神全」新舞台首秀！林益全CPB首戰雙安1打點助上海正大龍隊開紅盤
體育中心／綜合報導前中華職棒名將「神全」林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）新球季首場例行賽，對上福州海俠隊擔任指定打擊，全場敲出2支安打、1 打點並跑回 1 分，幫助上海正大龍以7比2開出紅盤。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 15
《冠軍之路》首週票房衝破2569萬！林家正驚喜現身影院 MLB主播也關注
由威剛科技、中華職棒出品的現象級棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！），自元旦上映以來，瞬間席捲全台，癱瘓各大戲院，首週票房一舉衝破2569萬，締造臺灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢，就連美國大聯盟知名主播摩洛西（Jon Morosi）也密切關注此部作品，並將票房佳績分享到個人社群平台。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
MLB/不開荷包簽A咖 洋基傳鎖定馬林魚、釀酒人強投
紐約洋基這個休賽季在自由市場上靜悄悄，沒有砸錢補強，不過在交易市場上似乎將要有動作，今天美國媒體報導，他們分別鎖定邁阿密馬林魚強投卡布雷拉（Edward Cabrera）、密爾瓦基釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta），商討交易的可能性。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
日職/高橋光成留西武！大聯盟3隊報價放棄 明年再戰
西武獅強投高橋光成放棄本季挑戰大聯盟，決定留在日本職棒繼續效力！據大聯盟官網記者費恩桑（Mark Feinsand）在社群發文指吐露，高橋光成雖收到3支大聯盟球隊的邀約，但最終仍選擇回西武獅，計劃在明年以自由球員身分再次挑戰大聯盟中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
MLB／獲3隊報價！高橋光成寧可放棄返日 外媒曝他這2弱點身價下滑
隨著入札期限剩最後不到1天，4日大聯盟官網爆料高橋光成在有獲得3支球隊報價下，下季仍舊無緣挑戰美職，官網指出之所以西武獅2大王牌會遭遇兩樣情，相比今井達也，高橋光成造成打者揮空率和三振數太低，因此市場價值不如隊友搶眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
CPB》林益全雙安1打點發威！ 黃勇傳也敲安上海正大龍旗開得勝
中國城市棒球聯賽立春聯賽今天由上海正大龍出戰福州海俠，台灣好手林益全先發打四棒指定打擊，結果敲出雙安還貢獻1打點，最終上海正大龍以7比2獲勝。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
中信兄弟》委內瑞拉洋將羅戈跟勝騎士報平安！ 富藍戈也發聲
委內瑞拉近期政局動盪，中職委內瑞拉籍洋投包括中信兄弟的羅戈與勝騎士，以及統一獅的蒙德茲與前富邦悍將洋投富藍戈。其中，蒙德茲與富藍戈日前仍在委內瑞拉聯盟出賽，不過該聯盟賽事目前已全面暫停。羅戈跟勝騎士則是透過經紀公司報平安。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
MLB》天使當年簽約Anthony Rendon是否為錯誤投資？【Brownson專欄】
Anthony Rendon與洛杉磯天使間的糾葛，在他上篇離隊後已經告一段落，球迷想知道的是，當初這個災難性的簽約是否可以避免，管理階層在決策上是否有問題？我們就來回頭檢視一下這個操作。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 7 小時前 ・ 2
藍鳥隊又出手！端18.8億肥約從日本挖人 「這位強打」點頭加盟
即時中心／高睿鴻報導近年越來越多日本棒球好手，飄揚過海「登陸」美國職棒（MLB），且不少人都在大聯盟打出好成績，除了「二刀流」猛將大谷翔平、不久前拿下世界大賽MVP獎的山本由伸、另也還有小熊隊投打強將今永昇太、鈴木誠也等人，都是知名現役球員。如今，這份名單又要再多1人，稍早外媒報導，去（2025）年美聯冠軍多倫多藍鳥隊，同意端出4年6000萬美金（約18.8億）台幣肥約，簽下東京讀賣巨人隊強打岡本和真。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 4
大聯盟3隊報價不滿意 高橋光成續留西武簽複數年約
日職西武獅今天宣布，陣中右投手高橋光成結束挑戰入札美國職棒大聯盟（MLB），決定放棄赴美、續留西武。針對此結果，西武部長廣池浩司對外表示：「在取得球隊報價的情況下，高橋光成仍選擇繼續為獅隊效力，他對球隊而言，是非常強大的戰力。」太報 ・ 1 天前 ・ 1
PLG》球迷久等了！「野獸」林志傑、辛特力確定上陣 當勇士救世主
PLG台北富邦勇士在主場和平籃球館迎戰台鋼獵鷹，「野獸」林志傑、洋將辛特力都將正式歸隊，勇士領隊許晉哲表示，不確定兩人會打多久，也無法保證是否先發，但很開心在球隊陷入困境時，這兩位三連霸的功勳人物能回歸。林志傑在上季季後賽弄傷左手後，本季是他自去年5月後首度出賽，許晉哲表示，先前就評估他1月會回歸，自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MLB/岡本和真4年18.8億加盟藍鳥！「奈良來的強尼戴普」圓美夢
日職讀賣巨人主砲岡本和真以4年總值6000萬美元（約18.8億元台幣）加盟藍鳥，成為巨人隊史首位透過入札轉戰大聯盟的野手。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
PLG》被古德溫刷紀錄！李逸驊直喊表現不及格：球員基本動作差、下週加練
洋基工程今天以105：126敗給富邦勇士，開季至今一勝難求，吞下5連敗。今天賽後總教練李逸驊直言，球員表現不及格，尤其防守方面，讓勇士跑了太多快攻。本季一勝難求的洋基，日前補進李漢昇、張伯維希望提升後場戰力，兩人也在登錄名單內，只是洋基的團隊表現依舊是虎頭蛇尾，上半場一度領先8分，但下半場被打回原形自由時報 ・ 19 小時前 ・ 2