CPBL／悍將新賽季新氣象！14日林岱安加盟記者會 20日啟動第一階段春訓

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

中華職棒富邦悍將已正式啟動新球季備戰工程，球團於1月3日在嘉義稻江基地展開重訓營，為新賽季提前暖身，並規劃於1月20日全員到齊，正式進入第一階段春訓。隨著教練團與訓練團隊陸續到位，悍將也全面拉高備戰節奏，盼在新賽季展現全新面貌。

富邦悍將球團於1月3日在嘉義稻江基地展開重訓營，為新賽季提前暖身，並規劃於1月20日全員到齊，正式進入第一階段春訓。（圖／翻攝自富邦悍將臉書）

本次重訓營以體能建構與重量訓練為主軸，由體能教練根本淳平統籌規畫，並與杜正文、陳柏穎、劉保賢等3名體能教練共同合作，依照球員狀況設計多元課表，目標是在春訓正式展開前，先行強化身體基礎，降低傷病風險，同時提升整體訓練強度。

廣告 廣告

教練團方面，副領隊林威助全程坐鎮嘉義基地，展現球團對新球季的高度重視，投捕與守備教練群也同步到位，包括許銘傑、黃浩然與林哲瑄等人皆到場協助，從旁觀察選手狀態，逐步銜接後續春訓安排，讓備戰流程更加順暢。

在人事布局上，悍將休季最大補強莫過於網羅隊史首位自由球員捕手林岱安。球團與林岱安簽下7年球員合約，總值最高達新台幣5600萬元。球團也公告，將於1月14日為林岱安舉行加盟記者會，屆時領隊陳昭如、執行副領隊林威助，以及新球季接任一軍總教練的後藤光尊都將出席，正式宣告新戰力到位。

悍將球團進一步表示，本土球員在扣除需前往參與世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓的人選後，其餘成員預計自1月20日起全數報到，展開第一階段春訓。至於新球季的開訓典禮則規劃於2月4日舉行。

放眼聯盟其他球隊，各隊備戰腳步同樣加快。中信兄弟已於今（5）日在屏東訓練基地展開重訓營，並宣布邀請韓國傳奇重砲李大浩擔任春訓客座打擊教練，為新球季增添話題性；統一獅則規劃自1月7日啟動訓練營，2月起移師花蓮進行春訓。樂天桃猿預計於1月7日桃園展開重訓後，2月3日轉往台東備戰；台鋼雄鷹與味全龍也將陸續將在9日和18日開訓，中職6隊自1月起全面進入新球季「備戰模式」。

更多FTNN新聞網報導

悍將正式續約魔力藍與鈴木駿輔 成績、態度有目共睹

統一獅補償抉擇倒數！江少慶「未列保護名單」下家最快明天揭曉

中職／中信兄弟出招了！韓國傳奇打者李大浩擔任春訓客座教練 強化打者長打

