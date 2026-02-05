CPBL／樂天桃猿簽下「艾菩樂」 和魔神樂成另類「互換東家」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

樂天桃猿球團於今（5）日正式宣布，已成功與前味全龍隊洋投艾菩樂（Tyler Eppler）完成簽約，正式將其納入2026年球季的外籍選手編制。這位身高達196公分，來台滿三年的強力右投，過去兩季在味全龍表現相當穩健，憑藉著出色的續航力與對中職打者的理解，在2024與2025賽季均扛起先發輪值重任，共吃下265局的局數，壓制力也非常出色，表現優異。

樂天桃猿球團於今（5）日正式宣布，與前味全龍隊洋投艾菩樂（Tyler Eppler）完成簽約。（圖／樂天桃猿粉專）

艾菩樂的加盟標誌著樂天球團在新球季外籍戰力布局上的重要進展。球團表示，考量到艾菩樂熟悉亞洲職棒環境且具備優異的控球能力，這項補強將能顯著提升投手陣容的穩定度。隨著艾菩樂與日前剛簽下的右投魔爾曼（Kyle Marman）和麥威斯（Morgan McSweeney）相繼到位，樂天桃猿新賽季的洋將防線已初具雛形。球迷也期待這位經驗豐富的即戰力長人能迅速融入團隊，憑藉其成熟的比賽經驗與穩定的壓制力，助桃猿軍團在新賽季競爭激烈的賽事中脫穎而出，挑戰連霸。

廣告 廣告

有趣的是，在味全龍率先出手搶下魔神龍後，樂天也將艾菩樂簽下，兩人形成另類的「互換東家」，也讓中職休賽季的洋將布局多了許多關注，有不少網友紛紛表示「你搶我的魔神樂，我搶你的愛璞樂」、「改名之後中間的字不會念了」

更多FTNN新聞網報導

中職／魔神樂變身魔神龍！味全龍官宣網羅 強調符合聯盟規章

古久保健二加入味全龍！背號87任巡迴統籌教練

林家正回中職關鍵？葉總直白給答案：若回台選秀「絕對會選」

