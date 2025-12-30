CPBL／邦邦這次真的不讓了！3年大聯盟資歷威戈神強勢助陣 宇宙邦洋投戰力再+1

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

本季戰績敬陪末座的富邦悍將積極備戰新球季，並持續補強洋將戰力。悍將今（30）日宣佈簽下美國籍投手Aaron Wilkerson ，中文命名為「威戈神」。威戈神在美職體系擁有多年經驗且曾上過大聯盟，後續則轉戰日本職棒及韓國職棒發展，不僅經驗豐富且熟悉亞洲球風，預計2月抵達台灣加入春訓。

富邦悍將宣布網羅曾在大聯盟、日職與韓職出賽的威戈神加盟，洋投布局再下一城。（圖／MiLB官網）

悍將球團表示，威戈神是美國籍右投，擁有9年美職體系資歷，並曾在2017~19年連續3年升上大聯盟出賽。 2022年威戈神轉往亞洲發展，加盟日本職棒阪神虎隊，該年在一軍14場出賽拿下5勝、防禦率4.08；2023年則從運動家3A出發，季中獲得韓國職棒樂天巨人挖角，在韓職首個半季出賽13場拿下7勝、防禦率2.26，表現精彩。

威戈神在2024年因表現突出而續留樂天巨人，出賽32場拿下12勝、防禦率3.84，投出167次三振，投球總局數為196.2局，是全聯盟最多。2025年球季威戈神重返美職，分別效力聖路易紅雀與辛辛那提紅人，於3A整季繳出7勝、防禦率3.89、每局被上壘率1.02的成績，總計投152.2局送出118次三振，曾在5月獲選國際聯盟最佳單週投手，投球局數和每局被上壘率是聯盟第一，防禦率則是聯盟第二。

悍將球團指出，威戈神其投球風格以穩定控球與多球種搭配見長，近年在各聯盟展現優異的投球穩定度與控球能力，是位經驗豐富，且熟悉亞洲球界的投手。悍將期待威戈神加盟悍將後，與投手群共同組成悍將新球季的重要先發輪值，為球隊爭取更多勝利。



