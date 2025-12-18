CPI報喜！美股道瓊指數大漲300點 台積電ADR也衝近3%

美國勞工統計局於今（18）日公佈11月消費者物價指數（CPI）年增幅為2.7%，低於市場預期的3.1%。此數據顯示通膨壓力可能正在顯著減緩，投資人對此反應樂觀，認為聯準會（Fed）明年將有望維持降息步調。受此消息激勵，美股主要指數在開盤後全線上漲，那斯達克指數與道瓊工業指數均飆升超過300點，台積電ADR更大漲近3%。

美股主要指數在開盤後全線上漲，那斯達克指數與道瓊工業指數均飆升超過300點，台積電ADR更大漲近3%。（圖/美聯社）

Fundstrat研究主管Tom Lee表示，溫和的CPI數據進一步證明聯準會專注於保護就業市場。他指出，所謂的「Fed看跌期權」已經到位，這意味著當經濟面臨下行風險時，聯準會將採取行動，進一步推動股市上漲。

然而，市場人士仍提醒投資人需關注後續經濟數據及聯準會政策動向，以評估市場是否能持續回穩。

