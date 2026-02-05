CPI增幅探近五年低點

主計總處昨（5）日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為0.69%，已連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低，顯示當前物價走勢溫和。不過，1月豬肉、雞蛋與外食費漲幅明顯，對於家庭主婦與「外食族」來說，物價漲仍是相當有感。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，1月CPI年增率偏低，主要與去年1月適逢農曆春節有關。由於春節期間部分商品與服務價格加價，並有饋贈禮金等因素，使去年同期比較基數偏高，導致今年漲幅相對溫和，若排除春節因素，季調後漲幅則為1.34%。

值得注意的是，在七大類物價中，房租指數年增率降至1.99%，為兩年半來首度跌破2%。曹志弘解釋，因整體物價漲幅持續平穩、住宅維修費漲勢縮小，加上內政部住宅價格指數轉跌等因素，使得房租指數年增率持續收斂。

觀察民眾較有感的17項重要民生物資，平均CPI年增率為3.12%，創23個月來最大漲幅；其中雞蛋年增率達18.31%，為33個月來最大漲幅。外食費年增率3.08%，也連續15個月高於3%。

曹志弘說明，雞蛋漲幅擴大，主因是1月氣溫偏低、產蛋率下滑，價格雖有上揚，但實際漲幅仍屬溫和；外食費年增率實際上也是連三月縮小。由於內銷品物價年增率已連十月走跌，來到負3.06%，主計總處預期，後續外食費年增率有機會進一步收斂至3%以下。

展望2月，曹志弘表示，受農曆春節落點影響，2月CPI漲幅勢必高於1月，實務上通常會將1、2月合併觀察，以排除春節效應。依過往經驗，春節因素約會推升CPI約0.6至0.7個百分點，1、2月平均CPI年增率，約落在1.3%至1.4%之間。

