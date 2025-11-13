CPI年增1.48%！肉類、外食費持續上漲 他驚：12年前小排骨半斤才40幾元

10月份的消費者物價（CPI）指數，較去年同月上漲1.48%。示意圖／翻攝自Pixabay

行政院主計總處日前公布10月份的消費者物價（CPI）指數，較去年同月上漲1.48%、較上個月上漲0.47%。主計總處指出，肉類及外食費等食物類價格持續上漲、家庭管理費用、交通工具維修費用調升。以平均每月消費支出月8萬元規模的家庭為例，在購買相同品質的民生用品，將比上個月多支出1184元。

行政院主計總處日前公布10月份的消費者物價（CPI）指數較上個月漲0.47%，經調整季節變動因素後漲0.25%；較去年同月漲1.48%，1至10月平均，較上年同期漲1.74%。主計總處指出，之所以比9月多0.47%，主因秋冬新裝上市，加上10月連假較多，旅遊團費及旅館住宿費等娛樂費用調漲，惟電價因夏月費率結束調降，及蔬果與油料費等價格下跌，抵銷部分漲幅。主計總處解釋，七大類中變動影響較大者，包含衣著類漲8.74%、教養娛樂類漲0.81%、雜項類漲0.59%、居住類跌0.68%。

另外，CPI比去年同月上漲1.48%，原因是肉類及外食費等食物類價格持續上漲，與房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及臺鐵調漲票價，台電調漲電價及增訂底度費用，加上娛樂服務費因今年10月連假較多，旅遊團費及住宿費調漲，與個人照顧服務加贈禮金因中秋所在月份不同等暫時性因素影響。

另外，蔬果方面因上年基數較高（山陀兒颱風侵襲），交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票及油料費下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲1.68%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲1.84%。主計總處指出，七大類中變動影響較大者為雜項類漲3.18%、食物類漲2.02%、居住類漲2%、醫藥保健類漲1.75%、教養娛樂類漲1.44%、交通及通訊類跌1.40%。以平均每月消費支出月8萬元規模的家庭為例，在購買相同品質的民生用品，將比上個月多支出1184元。

另外，綠角財經筆記在臉書發布貼文，指出從2012年至2023年間全年總薪資分布可以看出，各種薪資階級全部都有所提升，D1從23.2萬提高到31.6萬，D9從101萬提高到127.9萬。綠角財經筆記接著說，從2012年底到2023年底這11年，台灣累積有13.7%的通膨。

因此，所以必需將2023的薪資所得，換算成2012的錢，才能看出薪資所得的實質的變化。換算過後薪資成長幅度最高的，是薪資較低的那30%族群。D1成長19.8%、D2成長17.2%、D3成長11.4%，這是3個最高的實質成長率。他指出，這可能是因為低薪資所得者會被認為較需要照顧，所以政府持續的不斷提高最低薪資。

另外，第四與第五高的成長率發生在D9與D8，分別是11.3%與10.0%。這可能是高薪資所得的工作者不斷的提高能力，探索職涯可能，往上探尋更高的薪資。或者所處的產業剛好遇到景氣榮景，造成薪資明顯提高。全年總薪資最沒成長性的，就是中間收入族群。D4到D7這11年來的年薪成長都不到7%，最低的成長發生在D6，只有成長3.8%。

綠角財經筆記指出，台灣貧富差距的真相文中的分析可以看到，以家庭資產淨值來看，台灣貧富差距是擴大的。以薪資所得來看，台灣也是高所得與低所得者差距金額擴大。

政治大學法學院副教授劉宏恩日前在臉書發布貼文，指出要做菜打開YouTube尋找食譜參考，沒想到竟發現12年前小排骨半斤只要40幾元，現在則要150元。民國102年時每小時基本工資為115元，民國114年時則為190元。12年來基本工資只上漲為原本的1.65倍，上述同一期間，軍公教薪資調幅總計只有1.147倍，但是雖然排骨漲了3倍之多，薪水卻沒有漲3倍。



