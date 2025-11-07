CPI漲幅超標利多 700萬戶明年迎「減稅小確幸」

主計總處公布10月消費者物價指數 年增率1.48%，連續半年低於2%，不過外食費年增3.56%，創20個月新高。由於CPI累計漲幅達4.13%超過法定調整標準，7百萬戶納稅人明年可望享有減稅紅包，四大額度包含免稅額、標準扣除額、薪資扣除額及課稅級距，都將同步調高，雙薪一家四口最高可省稅1.76萬元。

10月CPI年上漲1.48% 外食費漲幅「20月最大」

雖然近期物價漲勢趨緩，不過民眾在外吃東西和租屋仍有負擔，主計總處公布10月消費者物價指數，年增率為1.48％。雖然連續6個月低於2％，但較前一個月上升，主因是10月連假多，旅遊團費及住宿費上漲；其中外食費年增3.56％，創20個月最高漲幅；豬肉價格年漲9.07％，帶動肉類價格上漲5.43％。

10月消費者物價指數年增率為1.48％。圖／台視新聞

累計來看CPI漲幅達4.13％，超過法定調整門檻，7百萬戶納稅人明年可望享有減稅紅包，免稅額從現行9.7萬元調升至10.1萬元；標準扣除額從13.1萬元調升至13.6萬元，若有配偶者則提高至27.2萬元。

免稅額、扣除額可望調高 四口之家最多省1.76萬

課稅級距方面也將同步上修，以雙薪四口家庭為例，免稅額增加4千元、標準扣額多一萬元、薪資扣除額多1.8萬元，合計起來可多扣除4.4萬元，按適用稅率5％至40％計算，可省下2200元至1.76萬元的稅。

至於單身租屋族，若年收入64.4萬、月薪不超過5.3萬，明年起免繳繳稅。減稅措施在2027年適用，可望為民眾荷包帶來小確幸。

若免稅額、標準扣額、薪資扣除額調高，四口之家最多省1.76萬。圖／台視新聞

台北／林品瑄、黃明聖 責任編輯／施佳宜

