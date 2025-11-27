CPI累漲已逾3% 財部公告提高明年度免稅額度

根據所得稅法規定，消費者物價指數(CPI)較前次調整年度指數上漲累計達3%以上時，綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅金額都必須按上漲程度調整。財政部今天(27日)也公布最新免稅額度，將於2027年(116年)5月申報所得稅適用。

財政部指出，相關稅額上次調整年度為113年度，115年度適用的平均消費者物價指數與113年度適用的指數相較上漲4.13%，已達應調整標準，因此， 115年度每人免稅額由新台幣9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者加倍扣除、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元及調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，民眾於116年5月申報115年度綜合所得稅時適用。

財政部也預估受益戶數約696萬戶，增加民眾可支配所得共達144億。財政部指出，經調整後，以情境計算，租屋自住的單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬、四口之家(租屋且扶養2名6歲以下子女)年薪168.5萬元，三代同堂(租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女)年薪218.35萬元，可免繳所得稅。(編輯：宋皖媛)