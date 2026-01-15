CPI 連續降溫，租屋族卻笑不出來？房租、外食壓力仍在

行政院主計總處公布 2025 年 12 月消費者物價指數（CPI），年增率為 1.31%，全年平均則為 1.66%，顯示台灣整體通膨持續降溫，已明顯低於前兩年高通膨時期，並回到相對溫和區間。

不過，從民眾實際生活支出結構觀察，物價「有感壓力」仍未明顯消退。

主計總處指出，若扣除波動較大的蔬果與能源項目，12 月核心 CPI 年增率仍達 1.83%，反映服務類與結構性成本持續上升，仍是推升物價的重要因素。

這也說明，雖然整體通膨數字趨緩，但並非所有民生支出同步降溫。

進一步觀察各項支出結構，漲幅主要集中在難以延後的生活項目。其中，居住類支出年增 1.86%，房租年增 1.99%，電費、燃氣費與住宅管理費同步上漲；外食費年增高達 3.27%，中式早餐、便當與麵食價格普遍調升；醫藥保健類年增 1.53%，掛號費與醫療相關支出持續墊高；教養娛樂類也因旅遊、補習與住宿費用上揚而呈現上漲。

此外，從近年房租指數走勢來看，租金呈現緩步上升、難以回落的結構性特徵。新屋供給集中於中高總價產品，加上修繕、人力與管理成本增加，房東轉嫁相關成本，使租屋族即使在通膨降溫背景下，生活負擔仍持續加重。

