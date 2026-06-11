CPO延誤免驚！ 大摩看好7台廠 「這年」才是神話的開始





大摩指出CPO（共封裝光學）長線故事未變，雖短線因預期修正導致股價回檔，但2028年起迎來爆發，仍看好台積電等核心供應鏈 。

短線陣痛修正市場情緒

根據摩根史丹利最新發布的「大中華半導體」研究報告指出，投資人近期因為擔憂CPO（共封裝光學）的導入進度出現遞延，導致相關概念股股價出現進一步的修正 。大摩在報告中直言，目前投資人普遍預期2027年光學引擎的增長可以達到2000萬至3000萬顆的規模，但根據他們重新檢視供應鏈後的實際建模估算，2027年光學引擎的整體出貨量，實際上可能落在600萬至700萬顆左右 。這種預期上的落差，在短期內勢必會壓抑CPO概念股的市場情緒，但也給了市場一個重新調整腳步、重設預期的機會 。

良率關鍵成出貨瓶頸

報告進一步深入技術與製造層面剖析，大摩指出，雖然晶圓代工龍頭台積電已經決定在2027年第一季將光電整合晶片（PIC）的產能擴大到每月10kwpm，但是產能並不等於最終的產出，中間還卡著兩大關鍵的製造瓶頸 。大摩特別點出，目前系統單晶片封裝（SoIC）的良率僅維持在50%至60%之間，這成了影響產出的第一個大變數 ；更嚴峻的是，下游組裝的良率目前更只有20～50% 。大摩表示：「下游組裝良率目前設定了另一個主要的變數，將直接決定最終CPO相關產品的實際出貨量。」 在這兩大技術瓶頸尚未完全突破前，實際出貨量很難在短時間內出現爆發性的增長 。

黃金拐點預期落在「這時間」

面對產業結構的轉變，大摩預測2026年至2028年間，市場並不會由單一技術壟斷，而是一個百家爭鳴的共存狀態 。大摩在報告中指出，在這段期間內，傳統的可插拔光收發器、光學技術（如CPO/NPO）以及銅纜解決方案將會維持和諧共存的節奏 。大摩強調CPO將從2028年開始迎來真正的蓬勃發展，這雖然拉長了等待期，卻也為長線的投資者支持了一條更具延續性的催化劑路徑 。

大摩點名台系7主力

儘管近期的市場修正讓氣氛顯得有些冷清，但大摩對整體產業的長線看法依舊沒有動搖 。大摩強調：「我們對關鍵的CPO推動者維持『加碼』（Overweight）評等，因為CPO的長期故事依舊沒有改變。」在台股方面，被分析師群特別點名看好的核心供應鏈成員包括：台積電、日月光投控、上詮、萬潤、旺矽、鴻勁以及穎崴 。大摩透露，像是上詮的CPO相關營收預計在第三季末就會開始看到攀升，在此之前因為正處於量產前的準備階段，營收表現維持溫吞是正常現象 。

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（封面示意圖/AI生成）

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