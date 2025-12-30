CPO成AI新戰場！瑞利光受邀CES、GTC不是巧合 已取得營業實績等發酵

財經中心／余國棟報導

瑞利光研發共同封裝光學(CPO)之光傳輸元件。（圖／瑞利光）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，瑞利光智能股份有限公司（以下簡稱瑞利光公司；股票代號：7699；產業類別：電子科技類）、將於12月31日登錄創櫃板。瑞利光公司主要從事MicroLED與矽光子等次世代光電元件的智慧製造，其關鍵技術包括MicroLED堆疊、晶片微縮化及巨量轉移，與機器深度學習及微型光源陣列製造等。

在MicroLED顯示領域方面，其產品應用於穿戴裝置、車載顯示及AR/VR等；在矽光子高速通訊領域方面，共同封裝光學(CPO)解決方案可應用於AI伺服器與資料中心等需要低延遲與高頻寬之場域。2025年該公司受邀參與CES 2025與NVDIA GTC Inception Program展示活動，與國內外潛在合作夥伴保持技術交流，更進一步參加TouchTaiwan展與COMPUTEX 2025InnoVEX展，與多家國內外面板廠商與光通訊業者展開導入前技術評估洽談，逐步拓展國內外市場及策略合作夥伴，目前已初步取得營業實績。

