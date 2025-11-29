CPO技術成AI關鍵！法人點名7檔光通訊股 未來6個月漲幅上看30％

本土投顧報告指出，受惠於生成式AI、影音串流需求、物聯網及資料中心的建置增加，數據傳輸資料量愈趨龐大，為了減少電訊號損失及提高傳輸速率，共同封裝光學技術（CPO）的演進勢在必行，再加上Google最新的TPU以光路交換（OCS）架構為核心，帶動聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）等7檔光通訊族，未來6個月股價可望上漲15～30％以上。

由於雲端業者需要提供高頻寬、低延遲的網路連接以滿足數據處理需求，CPO是利用先進封裝將光通訊元件（光引擎）與交換器主晶片封裝在同一個載板，讓光引擎更靠近CPU、GPU，縮短傳輸路徑，可減少訊號的損耗及延遲。

據統計，全球資料中心市場預期在2024至2034年的未來十年間成長至3,646億美元，年複合成長率（CAGR）達11.4％。光收發模組市場規模預測在2027年產值即將超越100億美元，其中以800G及1.6T為主要規格。隨著規格升級，有利於相關供應鏈平均單價及利潤率提升，CPO封裝技術正從100G/400G及800G/1.6T向3.2T及更高速率演進。

受此利多題材帶動，投顧法人點名，聯亞（3081）、聯鈞、上詮（3363）、光聖（6442）、眾達-KY、華星光（4979）、波若威等7檔個股，未來6個月股價可望上漲15～30％以上。

聯鈞因應AOC與雷射封裝需求強勁而積極擴張產能，客戶於2025年升級至800G規格帶動公司ASP及毛利率上升；上詮具備光纖陣列元件（FAU）精準對位與封裝技術，為台積電（2330）矽光子產業聯盟的合作夥伴，其CPO相關產品預計2025年小量出貨、2026年放量。

光聖2025年受惠於美系資料中心客戶拉貨持續積極，光被動元件產能滿載，受惠網通產業庫存去化後動能回溫、光被動元件訂單動能明確；眾達-KY和博通開發CPO產品，因博通技術領先，有望於2025年小量產、2026年放量。

