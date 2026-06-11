CPO熱潮踩煞車？大摩示警量產節奏太樂觀

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▲繼研究機構示警CPO量產時程恐延後，大摩也認為出貨量會與市場預期有所落差。（圖╱取自Unsplash）

[NOWNEWS今日新聞] 外資摩根士丹利針對CPO指出最新看法，認為CPO長線趨勢仍在，但市場對2027年出貨規模的期待過於樂觀，短期評價與投資情緒恐怕還需要重新修正。

近期美國半導體研究機構SemiAnalysis示警，CPO實際量產與大規模採用時程可能延後至2029年後，引發光通訊股一波修正。大摩也在最新大中華科技產業報告中指出，市場目前普遍預估2027年光學引擎出貨量可達2000萬至3000萬台，但以其模型推算，實際規模可能僅約600萬至700萬台，與市場期待有明顯落差。

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大摩認為，問題不在需求消失，而是供應鏈要把CPO從技術展示推進到穩定量產，仍有多道關卡。其中最關鍵的是良率。即使台積電PIC光子積體電路產能預計在2027年第1季擴充至每月1萬片，後續SoIC良率仍可能只有50%至60%；下游組裝端良率也僅約20%至50%，都會限制最終可出貨數量。

大摩預期，2026年至2028年將是技術並行的過渡期，光收發模組、CPO或NPO等光學方案，以及銅互連仍會同時存在，主流解決方案也仍以1.6T、3.2T為主。

台廠方面，大摩仍看好具備關鍵技術與供應鏈位置的業者，包括台積電、日月光投控、上詮、萬潤、旺矽、鴻勁、穎崴等，並給予評等「優於大盤」。

大摩強調，CPO長期成長邏輯並未改變，這次修正主要是市場把量產節奏看得太快。

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