CPR不停歇開道不耽誤 警急救倒地男成功挽回生命

cnews204251125a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市中和警分局交通分隊員，前（23）日下午4時許，利用自動體外心臟電擊去顫器（AED），還有熟練的心肺復甦術（CPR）技術，成功救回了1名路倒的57歲胡姓男子。中和警分局表示，當天下午交通分隊突然接獲通報，附近中和區民安街一帶，疑有運動民眾路倒。隊員凃竣猛、黃奕誠、連翰祥、楊惟荏等人，立即帶著AED前往現場，進行CPR搶救，並同步通報119。在救護與交通疏導無縫接軌的 44 分鐘，成功救回胡男的生命。

警方表示，4名員警獲報到場後發現，因運動不適倒地的胡男已無意識，員警立刻投入CPR及AED急救中，並與路過民眾共同接力不間斷施作，從AED 啟動、電擊分析、胸外按壓、氣道開放，每一秒都在和時間拔河。由於胡男身上沒有證件，員警只能透過手機醫療卡查出姓名、出生年次等資訊，也同步協助查訪家屬。

中和警分局表示，為了讓救護車能快速抵達，交通分隊小隊長江文成、張嘉宏，帶著員警黃琦皓、古國臻、陳建文等人，進行交通整頓以便清空道路，成功引導救護車到場急救。後續再由警車開道護送救護車抵達雙和醫院，打造出一條「生命走廊」。短短10數分鐘的黃金時間內，警方、民眾及救護人員通力合作，讓原本無生命跡象的男子恢復心跳。

cnews204251125a12

雖然警察不是救護員，但在生命最脆弱的瞬間，他們成了最可靠的第一線守護者，成功將病患從鬼門關前拉回。在救護與交通疏導無縫接軌的44分鐘，也是所有人用汗水與專業，堅守出生命奇蹟。

中和警分局表示，所有參與的員警，能反應迅速、分工明確，無論是立即施救、協助辨識身分、清空道路、引導救護車、開道護送等環節，都展現了高度專業與救人精神。也呼籲，若目擊民眾突倒地，務必第一時間通報119，同時確認有具備AED與CPR能力的人員協助救援。

照片來源：新北市警方提供

