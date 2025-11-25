CPR不停歇、開道不耽誤！中和警成功急救倒地男

(中和警分局提供)

記者黃秋儒／新北報導

中和警分局交通分隊23日16時許接獲通報，指稱中和區民安街一帶有民眾路倒情事，經警方了解，為胡姓男子(57歲)疑運動時因身體不適倒地，中和警分局交通分隊員警凃竣猛、黃奕誠、連翰祥、楊惟荏等員立即攜帶AED前往現場施作CPR並同步通報119。

警方到場後發現胡男無意識，員警立刻投入CPR及AED急救，並與路過民眾共同接力不間斷施作，從AED啟動、電擊分析、胸外按壓、氣道開放，每一秒都在和時間拔河。由於胡男身上無證件，員警透過其手機醫療卡查得姓名、出生年次等資訊，並同步協助查訪家屬。

中和警分局指出，另為使救護車能快速抵達，小隊長江文成、張嘉宏率員警黃琦皓、古國臻、陳建文等員進行交整以便清空道路，成功引導救護車到場急救，後續由警車開道護送救護車抵達雙和醫院，打造出一條「生命走廊」。短短十數分鐘的黃金時間內，警方、民眾及救護人員通力合作，讓原本無生命跡象的男子恢復心跳，警察不是救護員，但在生命最脆弱的瞬間，他們成了最可靠的第一線守護者，成功將病患從鬼門關前拉回。

中和警分局表示，本案所有參與的同仁反應迅速、分工明確，無論是立即施救、協助辨識身分、清空道路、引導救護車、開道護送等環節，都展現高度專業與救人精神。救護與交通疏導無縫接軌的 44 分鐘，也是所有人用汗水與專業堅守出的生命奇蹟。警方呼籲，若目擊民眾突倒地，務必第一時間通報119，同時確認是否具備AED與CPR能力之人協助施作。