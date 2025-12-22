CPR是什麼？正確步驟有哪些？AED又該如何使用？哪些情況能派上用場？

北市攻擊案釀成4死11傷的悲劇，也讓CPR心肺復甦術的重要性再次引發民眾討論。究竟CPR是什麼？最新版的正確步驟為何？哪些情況能派上用場？AED又是什麼？如何使用？哪裡可取得？Yahoo奇摩顧健康帶你認識，在關鍵時候幫助需要的人。

CPR在關鍵時刻能救人一命，目前版本為「叫叫壓電」，結合壓胸與AED電擊方式急救。（圖片來源：Getty Images）

CPR是什麼？哪些情況能派上用場？

CPR的全名為心肺復甦術（Cardio Pulmonary Resuscitation），是一種合併使用心外按摩與電擊急救的技術。根據統計，台灣每年約有2萬人因心跳驟停而緊急送醫，停止心跳的患者若在4分鐘內實施CPR、8分鐘內執行AED電擊，存活率將會提高到60%至75％。

內政部消防署指出，CPR的適用時機包含溺水、心臟病、高血壓、異物堵塞呼吸道、觸電、車禍等，造成患者喪失意識、失去心跳的任何情況。由於心跳停止恐造成患者腦部缺氧、損傷甚至死亡，因此學會正確的CPR步驟相當重要。

延伸閱讀》老闆娘突暈厥「無呼吸」 消防線上教學CPR鬼門關前救回

CPR正確步驟為何？

我國主要參照美國心臟協會（AHA）所制定的心肺復甦（CPR）和緊急心臟照護（ECC）準則，每5年更新CPR版本。最新版本的CPR已排除口對口人工呼吸，以撥打119、壓胸急救、AED急救為主，正確步驟為「叫、叫、壓、電」：

叫（叫患者） ：協助患者平躺，以呼喚患者、輕拍雙肩方式，確認患者有無意識，並檢查是否失去心跳，以及出現下列兩種呼吸狀況。 7秒內完全沒有呼吸，且胸部停止正常起伏。 出現瀕死式呼吸，呼吸聲沈重且吵雜，速度與深度不規律，但胸部已沒有正常的呼吸起伏；有時聲音像嘆息，又稱為喟嘆式呼吸。

叫（叫支援） ：大聲呼救尋求幫助。若身邊出現幫手，指定一人撥打119，同時請另一人就近取得AED。

壓（壓胸） ：跪在患者身側，膝蓋盡量靠近患者的身體，讓兩膝與肩同寬，將手臂打直，以一隻手掌蓋於手背、兩手手指扣住的雙手交疊方式，按壓胸骨與兩個乳頭連線的中點，深度至少5公分、每秒2下，切勿中斷。

電（電擊）：取得AED後，依照指示操作。如無法取得AED，則持續進行壓胸至救護人員接手為止。

CPR現行推廣的步驟為「叫叫壓電」。（圖片來源：台北市政府消防局）

AED又是什麼？一般人也能用嗎？

AED的全名為自動體外心臟電擊去顫器，主要配合CPR操作，能夠自動偵測患者心律、判斷電擊與否，並以電擊方式使患者心臟恢復運作。因AED操作簡易，有語音、圖示輔助說明，一般人也可依指示進行急救，故有傻瓜電擊器之稱。

AED操作簡易，加上有語音、圖示輔助說明，一般人也能進行急救。（圖片來源：Getty Images）

AED如何操作？須注意什麼？

因AED原理是電傳導，施作前要記得保持乾燥，擦乾患者身體再使用。如果患者身上有痠痛貼布等，也要撕下來以免影響效果。確認情況適合操作後，開始下列步驟：

開： 開啟AED電源，並聽從語音指示進行。

貼： 拉開患者胸部衣物，將右側電擊片置於胸骨右上緣、鎖骨下方；左側電擊片，置於左乳頭外側，其上緣距離左腋窩下約7公分。

插： 將貼片接頭插入AED的插孔。

電：AED會自動分析心律、辨別電擊與否，若需要電擊便會發出語音提醒，電擊前請大喊「大家離開！」確認無人碰觸患者後，才按下電擊鈕。如經判定不須電擊，則持續壓胸。

使用AED電擊後，要緊接著進行胸外按壓，不須移除AED貼片；並反覆操作胸外按壓及AED監測，直到患者回覆生命徵象或救護人員接手為止。值得注意的是，AED每2分鐘會自動做一次心律分析，只有在分析心律的短暫幾秒鐘時，才可暫停壓胸動作。

AED哪裡可以取得？

台灣自2013年起，推動8類公共場所設置AED，包括機場、高鐵、台鐵、觀光旅遊地區、電影院、學校等。截至2021年底，全台約上萬台於「公共場所AED急救資訊網」登錄，設置密度全球第2名。

若民眾有使用需求，可至衛服部的公共場所AED急救資訊網檢索地圖查詢，尋找最近的AED所在位置。此外，地圖上有登錄「安心場所」，就代表該處有70%以上員工接受過相關急救訓練，在人力足夠情況下，也可前往尋求支援。

哪裡有免費教學課程？

想要獲取急救相關知識與技能的民眾，除了衛福部提供的CPR教學影片、AED管理員線上課程外，台北市、彰化縣等地方消防局，也有定時定點的CPR和AED免費急救教學。台北市年滿小學5年級以上的民眾方可參加，採線上報名制；彰化縣不限年齡均可參加，同樣須提前上網預約。

此外，像是紅十字會、中華急救教育推廣協會等，亦有收費型急救教學課程。若想獲取相關證照，則須通過額外測驗。

