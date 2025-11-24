CPTPP今年未通過成立台灣入會工作小組 吳志中：受中國阻礙
〔記者黃靖媗／台北報導〕跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)第9次部長級執委會21日在澳洲舉行，會後宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼符合奧克蘭原則，並決定先啟動烏拉圭入會程序，台灣未被列入。對此，外交部次長吳志中今(24)日坦言，現在申請加入CPTPP確實遇到阻礙，「這個阻礙就是來自於中國」。
立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局副局長張元斌、外交部次長吳志中報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯關切台灣申請加入CPTPP進度。
吳志中表示，我國已經符合CPTPP的奧克蘭3原則，但在外交場合，不是符合條件就一定會獲得什麼，就像中華民國即便已經符合主權國家要件，也不是每個國家都會承認我國，我們在申請加入CPTPP確實遇到阻礙，「這個阻礙就是來自於中國」。
吳志中說，我們可以清楚地理解，我國之所以沒辦法受到公平的對待，絕對是中國的打壓。徐巧芯追問，今年澳洲輪值主席的CPTPP未為台灣入會案成立工作小組，是否也是受到中國打壓？吳志中答詢表示，「應該是」。
外交部國經司司長連玉蘋補充，外交部一直呼籲各國應用公正、有效率的方式，根據各國客觀條件公正審查，至於會議中是否有國家提案要將成立台灣入會工作小組納入議程，連玉蘋說，這是會員國之間的內部審查，沒有在內部是不會了解的。
但吳志中表示，我們可以很清楚知道日本、英國會支持我們，我國有向日本提出相關請求，日方也有明確表達會繼續支持台灣，在許多場合都會為我國捍衛，他認為日本「應該是有」要求在CPTPP會議中，將台灣成立入會小組納入議程討論。
另外，民進黨立委陳俊宇關切，我國是否會考量、規劃讓台日從友好關係，邁向安全同盟。吳志中答詢強調，實質與盟邦日本維護共同利益、台海安全是最重要的，烏克蘭的前例已經顯示，簽署和平安全條約不見得是最好的方法。
至於是否會強化與日本與那國島交流，吳說，樂觀其成，台灣透過人道醫療協助促進與友好國家關係，是外交部政府一貫政策。
對於美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC)日前建議，台灣應該考慮出資協助菲律賓升級軍事基地，藉此強化美軍的戰力，提高美國在台灣周邊的嚇阻能力，並以「外國軍事銷售制」(FMS)方式資助日本西南諸島。國安局副局長張元斌表示，他沒有收到相關資訊；吳志中則說，有這樣的政策建議，並有相關討論。
吳志中強調，中華民國台灣與美國的合作一直是一貫政策，若是有這樣的做法，也是我國過去至今的一貫政策。
更多自由時報報導
賴清德吃壽司被讚爆 中國網紅靈魂拷問中共：不是禁日本水產嗎？
內幕》鄭麗文拜共諜還嗆賴惡鬥 國安示警3危機：正是北京樂見「裂縫」
獨家》雙城論壇上海台辦作風惡劣 官方拒李驍東來台原因曝光
子瑜當年遭中國網暴民進黨噤聲現在出來蹭？ 藍白造謠遭鄉民轟炸
其他人也在看
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 4 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 19 小時前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 1 天前
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照
日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
澤倫斯基發文感謝川普 英法德也提案與美差很大
路透社報導，英國、法國和德國已經針對美國的俄烏戰爭和平計畫，提出修改版本「反提案」。在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「感謝川普總統提供的協助」。（戚海倫報導中廣新聞網 ・ 7 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「日本存立危機」延燒！ 中國喊卡三方領袖會談、文化部長會議全停擺
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」相關言論，導致與中國關係急速惡化，原本預計在明年一月舉行的中日韓三方峰會，也因此面臨破局。據多家外媒報導，中國已透過外交管道通知相關國家，近期沒有條件舉行領袖峰會；在東京擔任輪值主席國的日本，原本希望在年內完成三邊會談，如今恐怕也得延期難以成行。 《每日經濟新聞》引述多名外交消息人士指出，高市早苗本月初在國會答詢時強調，若中國以武力封鎖台灣，可能構成日本的「存立危機事態」，也就是日本可行使集體自衛權的條件。這番言論引發中國強烈不滿，之後北京也陸續採取反制，包括取消原訂於周一（24 日）在澳門舉辦的中日韓文化部長會議，並告知日本，在南非 G20 峰會期間不會安排李強與高市早苗舉行雙邊會談。 中國外交部發言人毛寧稱，高市早苗的言論破壞三方合作的政治基礎，會談相關條件「尚未成熟」。圖：擷取自央視新聞（資料照） 《韓國時報》則形容，三月外長會議才剛達成「加速籌備領袖峰會」的共識，但如今氣氛急轉直下。中國外交部發言人毛寧罕見點名高市早苗，稱其言論破壞三方合作的政治基礎，相關條件「尚未成熟」。中國同步祭出旅遊警示、暫停日本電影在境新頭殼 ・ 1 天前
中國嗆「日本武力介入台海將行使自衛權」 外交部打臉：違反聯合國憲章
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。」對此，我外交部今（23）日予以嚴厲譴責傅聰致並駁斥。強調其內容蠻橫無理，更惡意扭曲史實，並且違反「聯合國憲章」第二條第四項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前