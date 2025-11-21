CPTPP未通過成立台灣入會小組 外交部：續爭取支持

（中央社記者吳書緯台北21日電）針對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）今年未通過成立台灣入會工作小組，外交部今天表示深感遺憾，呼籲CPTPP會員國應依申請國的客觀條件公正審查，切勿受政治惡意干擾；外交部將與相關部會持續努力，早日加入CPTPP共創區域榮景。

外交部晚間發布新聞稿指出，CPTPP第9次部長級執委會今天在澳洲墨爾本舉行，會後宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼符合「奧克蘭原則」，並決定先啟動烏拉圭的入會程序，其他3國入會事宜將視情況於明年進行。

外交部表示，對於CPTPP再次未能公正審查台灣申請案，深表遺憾。

外交部說明，台灣自2021年9月22日申請入會以來，積極調整經貿體制，做好入會準備，外交部並與相關部會持續透過高層洽助、國會、智庫、公協會及媒體等多元管道，向會員國及國際社會積極爭取支持，宣達台灣符合CPTPP的入會標準。

外交部指出，台灣已與新加坡、紐西蘭、美國、加拿大及英國等國簽署貿易或投資協定，在貨品、服務、投資、供應鏈合作等領域，皆符合CPTPP各項高標準規範，且具履行國際貿易規範與承諾的良好紀錄，可對CPTPP建構具韌性可靠的供應鏈扮演關鍵性角色，為CPTPP創造加值效益。

外交部提到，CPTPP會員雖均充分認知且未質疑台灣符合入會要件，並再三表示歡迎符合高標準的經濟體加入，卻無法為台灣成立入會工作小組，不啻向各界傳達標榜深化經貿整合的CPTPP，仍屈服於政治脅迫的錯誤訊息，傷害CPTPP成立初衷，亦不利於CPTPP長遠發展。

外交部表示，值此各國呼籲共同捍衛以世界貿易組織（WTO）為核心、「以規則為基礎」的國際經貿體系之際，台灣再次呼籲CPTPP會員國本於「奧克蘭三原則」，著眼於CPTPP的長遠發展，應依申請國的客觀條件公正審查，切勿受政治惡意干擾；外交部也將與相關部會持續努力，以期儘快展開台灣入會談判工作，早日加入CPTPP共創區域榮景。（編輯：林興盟）1141121