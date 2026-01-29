CPU架構大改！疑似 Exynos 2700 跑分曝光：採用獨特 1+4+1+4 四叢集設計

文章來源：Qooah.com

Geekbench 跑分平台出現一款 Samsung 神秘新處理器的測試數據，疑似下一代旗艦處理器 Exynos 2700，其獨特的 10 核四叢集架構引發行業關注，預示著 Exynos 系列 CPU 設計路線將迎來重大調整。

這款新處理器採用 1+4+1+4 的四叢集 CPU 架構，與上一代 Exynos 2600 的 1+3+6 架構差異明顯。從參數來看，其核心頻率分布為 1 核 2.30GHz、4 核 2.40GHz、1 核 2.78GHz 和 4 核 2.88GHz，基礎頻率 2.40GHz，搭載Samsung Xclipse 970 GPU，規格為 4CU 555MHz，相比 Exynos 2600 的 Xclipse 960 8CU 980MHz 在核心數量和頻率上有顯著變化。

值得注意的是，該跑分來自 Samsung S5E9975 ERD 工程板，運行 Android 16 系統，採用 energy_aware 調度策略。博主 @i冰宇宙 解讀稱，此次測試旨在驗證 Android 16 環境下的能效調度、功耗遷移及穩定性，工程板將不同代、不同定位的核心組合測試，因此跑分成績參考價值有限，但明確釋放了 Exynos CPU 架構大改的信號。

此前有消息顯示，Exynos 2700 預計 2027 年發佈，將採用第二代 2nm 工藝（SF2P），性能有望提升 12%，能耗降低 25%。同時，該處理器還將引入 FOWLP-Sbs 先進封裝技術改善散熱，整體性能預計可提升 30%-40%，屆時有望重塑 Samsung 旗艦處理器的市場競爭力。

目前該處理器的跑分數據僅 232 次瀏覽量，更多詳細參數和實際性能表現仍需等待官方後續披露，行業及消費者對其最終表現保持高度期待。