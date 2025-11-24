CR榮耀75 淨灘護地球

驗船中心號召百餘位同仁及眷屬齊聚萬里風箏坪，共清出六百十五公斤海岸廢棄物，展現守護海洋的永續精神。（圖：驗船中心提供）

▲驗船中心號召百餘位同仁及眷屬齊聚萬里風箏坪，共清出六百十五公斤海岸廢棄物，展現守護海洋的永續精神。（圖：驗船中心提供）

財團法人驗船中心（CR Classification Society，下稱CR）肩負增進船舶及海上人命安全，並防止船舶對海洋造成污染的使命。該中心明（一一五）年二月成立將滿七十五週年，特別於今（一一四）年十一月廿三日舉辦「驗船中心成立七十五週年淨灘活動」，號召同仁與眷屬齊聚萬里風箏坪，透過實際清除海岸廢棄物、共同以實際行動守護海洋環境。

此次活動有超過一百二十位同仁與眷屬熱情參與，在海湧工作室專業人員引導下分組行動，撿拾海岸上各類廢棄物，從塑膠瓶罐、漁網碎片到生活垃圾，共達六百一十五公斤，透過實際清理過程，認識人類日常行為對環境的嚴重影響。

驗船中心董事長林國顯表示，此次淨灘不僅是一場環保行動，更是一場寓教於行的體驗。

林董事長希望藉由該活動喚起同仁對環境永續的重視，從自身生活出發，落實減塑與資源回收，培養更加健康、環保的生活習慣，希望更多人能將這份守護地球的心，變成日常生活的一部分。秉持永續傳承精神，驗船中心未來也將持續推動各項社會關懷與環境永續行動，期盼在邁向七十五週年重要里程碑之際，與全體同仁攜手實踐「友善地球、共創永續」的理念。