All-new CR-V e:HEV電油動力 建議售價99.9萬元起

【記者卓羽榛臺北報導】作為SUV代名詞的CR-V自1995年問世以來，以極致空間表現、卓越的操控性能與燃油效率，全球累計銷售達1,500萬台，在台擁有超越30萬名車主的優異口碑，連續14年蟬聯國產中型SUV銷售霸主地位。Honda Taiwan9日正式宣布All-new CR-V建議售價為汽油版VTi-S 99.9萬元、S 109.9萬元；電油版e:HEV S 122.9萬元、e:HEV Prestige 129.9萬元，歡迎所有消費者6月13日起至全國Honda Cars展示中心體驗試乘，感受All-new CR‑V e:HEV實現駕馭樂趣的電油動力。



All-new CR-V e:HEV搭載Honda獨創「兩速引擎直驅鎖定」，與EV般的順暢駕馭質感，開創驅動產業變革的e:HEV動力先河



All-new CR-V e:HEV首度搭載全新e:HEV電油動力系統，結合2.0L Atkinson循環缸內直噴引擎，透過高壓直噴、多段燃油噴射與高效熱管理技術，搭配全新開發平行軸雙電動馬達E-CVT系統、PCU(Power Control Unit)電力控制單元與IPU(Intelligent Power Unit)智慧型動力控制單元，使引擎在發電與高速巡航時具備更優異的效率與靜肅性，電驅馬達擁有184 PS馬力及34.2 kg-m大扭力輸出*1。



在大多數日常行駛時e:HEV以電動馬達驅動，感受如電動車般的輕快零遲滯駕馭體驗。All-new CR-V e:HEV採取獨特的「兩速引擎直驅鎖定」設計，系統搭配超比檔進一步提高燃油效率，發揮CR-V兼具日常通勤與假日滿載出遊的用途。新增的引擎低速直驅檔位，用於面對緩爬坡或滿載時提供輕快的加速表現，演繹e:HEV電油科技駕馭樂趣與節能兼具的雙重優勢。同時藉由e:HEV系統，透過引擎驅動發電用馬達與ESB電動伺服煞車進行能量回收，主動替鋰離子電池回充維持最佳蓄電量。此外更搭載B檔回充煞車模式，於下坡行駛路段或需與車距保持距離情境下，鬆開油門後即可提供煞車力道，同時進行動能回充，駕駛更可依照不同路況，利用方向盤上的4段式電力再生模式方向盤快撥鍵自由調整回收力道。e:HEV電油科技採納電動車與燃油車的優點，更低的加油頻率、無須尋找充電樁的便利，達到節能與性能兼具的駕馭體驗，全面開創驅動產業變革的e:HEV動力先河。



承襲豪華品牌Acura的「ARD振幅反應避震器」與「VGR可變齒比EPS電動輔助動力方向機」，完美演繹高質感駕乘舒適性與敏捷操控性



針對車體穩定性與乘坐舒適性All-new CR-V e:HEV全面持續進化，搭載源自豪華品牌Acura技術的「ARD振幅反應避震器」，可依據路面起伏與振動狀況自動調整阻尼反應，有效抑制車身晃動與減少路面振動，即使於崎嶇不平路面行駛時，仍能維持車身水平穩定，降低頭部晃動感受，進一步提升整體行路質感與操控性能。在轉向方面，「VGR可變齒比EPS電動輔助動力方向機」，可依據車速與方向盤轉動角度，於低速行駛、停車或都會區時，透過直接轉向反應，降低方向盤操作幅度，即可順利轉向，提升靈活性與便利性；而於高速巡航時，則透過較穩定的轉向設定，提升整體駕馭質感與人車一體感受。另配置「18吋高光澤黑鋁合金輪圈(搭載聲學共鳴減噪技術)」，締造精準操控與清晰路感回饋。此外透過優化的防火牆與引擎支架的強化、消音器結構的改變、輪拱及車底板隔音材質的增加、車側風流的改善，以及搭載「前車窗雙層隔音膠合玻璃」及更進化的「ANC主動式噪音抑制系統」，有效消弭車室噪音，靜享愜意駕乘生活。



首度引進「雙前座通風座椅」！All-new CR-V e:HEV淬鍊頂級數位便利座艙



在座艙科技部分全車系配置「先進智慧聯網功能」、「Apple CarPlay & Android Auto (有線／無線)」、電動尾門(附離開自動關閉、自訂開啟高度功能)，e:HEV車型搭載「10.2吋TFT彩色液晶儀表」、「MVCS環景影像輔助系統(多視角切換)」、「道路環境虛擬實境顯示」、「腳踢感應式啟閉電動尾門」，實現便捷移動生活，而頂規e:HEV Prestige更升級「HUD抬頭顯示器」與台灣消費者高度期待的「雙前座通風座椅」，全面提升日常駕乘的便利性與舒適性，進一步強化旗艦休旅定位。



出門無須帶鑰匙！全新進化Honda CONNECT，開啟人車無縫連結新紀元



全車系配備新世代Honda CONNECT先進智慧聯網系統，另額外搭載「Digital Key數位鑰匙」，可透過手機取代實體鑰匙，進行車輛上鎖/解鎖、開/關電動尾門、關閉車窗、車輛狀態提醒，並能發動車輛行駛，帶來科技化的用車體驗。



Honda CONNECT透過網路與雲端系統整合，當車輛檢測到因事故發生碰撞且SRS輔助氣囊引爆，「自動碰撞偵測」功能會自動通報Honda Taiwan全方位顧客服務中心，並主動與車主聯絡提供必要協助；「地理圍籬」與「超速警告」則是當車輛進出指定區域與超速行駛時通知駕駛人，及時掌握車輛使用狀態與安全；「防盜保全系統」則在車輛遭到破壞時主動通知駕駛人，並能透過新增的遠端抑制器功能限制車輛移動避免進一步損失，搭配「遠端診斷協助」確認車況，並在車況異常甚至故障警示燈亮起時，主動提醒駕駛人並協助處理。



在便利性方面，「遙控引擎/冷氣操作」能在炎夏或寒冬於上車前預先啟動引擎與空調，上車時就能享有最舒適的車室溫度；「遙控門鎖」、「遙控燈光」與「尋找愛車」服務，方便確認車門鎖狀態與車輛位置；「儀表資訊顯示」透過視覺化資訊呈現，即時了解油箱容量與預估可行駛里程；另搭配「喜愛點搜尋」讓駕駛人更有效率搜尋感興趣的地點。此外，「訊息溝通」主動提醒駕駛人次回保養時間，方便安排個人行程且維持最佳車況；另透過「社群分享」將旅程紀錄發佈到社群平台，與朋友一同分享旅程的收穫與喜悅。



全車系標配10氣囊與Honda SENSING智慧安全主動防護系統，打造更安心的駕馭體驗



在安全科技層面，All-new CR-V e:HEV針對消費者最重視的科技便利與安全防護進行全面強化，全車系標配「10具SRS輔助氣囊」，搭載「Honda SENSING智慧安全主動防護系統」，透過偵測角度約120度的毫米波雷達與可同時監看三個車道的超廣角攝影機擴大偵測範圍，擁有ACC主動式車距調節定速巡航系統附LSF低速自動跟車系統，CMBS碰撞緩解煞車系統擁有偵測夜間行人、自行車、摩托車的功能，更對於對向來車的偵測範圍擴大。LKAS車道維持輔助系統強化車道置中與對應干擾性能，RDM道路偏移抑制系統與LDW車道偏移警示系統，達成更全方位的防護與駕駛便利性。



剛硬車身線條與一體化LED頭燈組，開創成熟SUV旗艦新風格



All-new CR-V e:HEV以開闊視野與強悍存在感為核心設計理念，透過寬闊車體架構與流線化輪廓，兼顧空間機能與空氣力學表現。藉由平整化底盤提升車底氣流效率，搭配前保桿空氣導流設計、前後擾流板、尾翼及尾燈造型，有效降低行駛時產生的亂流與風阻，再加上媲美高級車的主動式進氣格柵，全面提升行駛穩定性與節能效率。外觀則以更剛硬的線條語彙，塑造兼具運動感與旗艦氣勢的SUV形象，車頭採用大面積鋼琴烤漆水箱護罩，並將飾條與細長化LED頭燈組一體化設計，搭配更具張力的前後保桿造型，展現鮮明且霸氣的視覺印象；車尾則延續CR-V經典直立式LED尾燈設計，進一步提升辨識度與科技感，展現更成熟的旗艦SUV風格。



All-new CR-V正式公佈建議售價，汽油版VTi-S 99.9萬元、S 109.9萬元；電油版e:HEV S 122.9萬元、e:HEV Prestige 129.9萬元，為歡慶CR-V上市，2026年9月底前領牌CR-V全車系，享德國馬牌輪胎PremiumContact C 18,000元加價購優惠。德國馬牌輪胎 PremiumContact C 搭載獨家 ContiSilent™ 靜音科技，最高可降低車內噪音達 9 分貝，提供更寧靜舒適的駕乘體驗。Honda Taiwan誠摯歡迎消費者6月13日親臨全台展示中心，體驗「以電為主、燃油為輔」的智慧移動樂趣，持續改寫新世代革新休旅的進化方向。

