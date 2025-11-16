CRC精神融入青少年展演活動苗副縣長期許發揮才藝並展現自信

苗栗縣CRC精神融入青少年展演活動青少年發揮才藝並展現自信。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣CRC精神融入青少年展演活動青少年發揮才藝並展現自信。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府十六日在苗栗火車站西站廣場舉辦「青春Show起來！表演魂燃燒吧！」展演活動，邀請二十二組團隊逾二百名兒童及少年接力表演歌舞節目，周邊的青創市集也熱鬧滾滾。副縣長邱俐俐不僅與青少年同台「舞」力全開，洋溢青春活力，她肯定活動規畫充分呈現公私協力推動兒少政策的豐碩成果，更是《兒童權利公約》的具體實踐，落實保障兒少權益。

廣告 廣告

苗栗縣政府社會處每年安排一系列《兒童權利公約》（CRC）宣導活動，旨在透過成果展演提供兒少發揮自我、展現多元才華與團隊合作的舞台，大力倡議的「參與權」與「休閒與文化權」，昨日活動就是其中一部分。活動另結合地方資源，推廣禁止歧視、兒少最佳利益、生存與發展權、自由表意權等四大核心主軸，以增加社區對兒少公共參與的正向支持。

「青春Show起來！表演魂燃燒吧！」上午十時舉行，邀請縣內十二歲至十八歲青少年共二十二組表組團隊計220名學員熱情登台演出；會場周邊安排青創市集展售，節目中穿插有獎徵答，場內場外熱鬧滾滾。副縣長邱俐俐由社會處副處長邱苹榛、科長羅幸蘭，苗栗市長余文忠及承辦單位救國團團委會副主委林文琇和總幹事廖啟豪等陪同出席活動，發送棒棒糖並問候民眾，同時參觀青創市集琳瑯滿目的文創商品，並為宣導團隊與工作人員加油打氣。

副縣長邱俐俐開心看到有這麼多青少年踴躍站上舞台，盡情展現自己才藝，把「青春 Show 起來！表演魂燃燒吧！」主題註釋得淋漓盡致。邱俐俐肯定主辦及協辦單位請來美式啦啦隊、舞蹈工作室與原民團隊共演，讓多元文化進駐公共空間，同時結合青創市集增添創意，串連文化、創意、產業與年輕人的能量，形成支持青年最重要的生活環境；苗栗的未來，正在此處成長。邱俐俐有感而發表示，山城的孩子其實比其他縣市更多才多藝，且善良、正直，只是太過純樸而顯得有點社交恐懼，如果能夠更具自信，自然會展現亮麗璀燦，散發無限光芒；因此，她鼓勵青少年朋友多參與戶外活動，扮演《兒童權利公約》的重要推手。縣府則會持續以政策、預算與平台支持青年，並精準挹注資源到各年齡層的需求，包括教育、文化、藝文、科技或公共參與上，讓孩子能在安全、尊重、自由的環境中展現光芒。

苗栗市長余文忠大力支持《兒童權利公約》宣導活動，表達希望與縣府通力合作意願，期擴大規模並提高保障兒少權利的效益；由於媒體平台有人針對某件兒虐案件中，不實指控社工失能，余文忠也為社工抱屈，呼籲外界應先行了解事件原委，避免妄下定論而打擊社工人員士氣。

活動由Luxy Girls美式啦啦隊率先登場，充滿活動與節奏感的動作掀起全場歡呼，副縣長邱俐俐與觀眾在台下隨著旋律拍手搖擺；接著是無限旋轉舞蹈工作室帶來融合現代舞、街舞與Kpop元素的創意演出，展現年輕世代的自信與舞台魅力。

壓軸登場的O.S.T 泰雅的後代則是台灣原住民歌手組合，以泰雅族語演唱為主，融合傳統旋律與現代節奏，唱出族群文化的驕傲與青春能量，為活動注入深厚文化底蘊與情感張力，節目持續到傍時晚四時三十分圓滿劃下句點。