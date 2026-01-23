CRC gioielli 二度登台！「百鍛，萬芒」詮釋義大利珠寶工藝的當代光芒

佛羅倫斯珠寶品牌 CRC gioielli 珠寶展再度登台，延續去年首次返台舉辦「初獻，慢品」珠寶展所引起的關注與好評，2026 年品牌以全新年度主題「百鍛，萬芒」再次呈現一場結合設計、工藝與感官體驗的視覺饗宴。短短一年內，CRC 以更成熟而篤定的創作姿態回到台灣，透過作品訴說品牌在傳統與創新之間不斷精進的企圖心，也讓觀眾見證其設計語言的細膩轉化。

「百鍛，萬芒」象徵著每一件珠寶在誕生前所歷經的千錘百鍊。從反覆修改的設計稿、銀模的多次打樣測試，到對比例、重量與佩戴舒適度的精細校準，CRC 將珠寶視為一場漫長而嚴謹的鍛鍊過程，唯有經過百次琢磨，作品才能最終綻放出萬道光芒。

本次展覽的一大亮點，在於CRC對品牌經典符號的再設計。對比九系列以幾何分割所營造的華麗張力，CRC 設計團隊反轉水滴形主石，並同步翻轉結構語彙，將銳利外框轉化為柔和圓弧，造就了新系列-靜。

透過經典光暈（Halo）排列結合義式隱藏鑲嵌技法，使金屬與寶石的關係由奔放轉為內斂優雅；而基數式的節奏排列，則讓光影在靜謐中持續流動。以溫潤取代銳利，為品牌語彙注入新的節奏，也象徵CRC在創作上持續進化的精神。

身處義大利這個珠寶工藝重鎮，CRC gioielli 以百年工藝為基礎，精準平衡傳統製作手法與當代設計思維。創辦人 Chia 表示：「在高品質已成為必要條件的今天，設計師能脫穎而出的關鍵，是透過品牌符號與工藝手法，帶來獨樹一格的感官體驗，以及靈活的客製化服務。」對 CRC 而言，珠寶不只是裝飾，而是一種能夠被感知、被對話、被理解的藝術載體。

設計總監 Reuben 也指出，相較於大型珠寶集團所帶來的高度曝光與商業優勢，小型品牌反而擁有更自由的創作空間。「大集團雖有強大曝光度，但品牌符號也會限制創意，當市場上的商品逐漸同質化，我們希望提供消費者既享有一線珠寶品質，又擁有特殊設計與客製細節的選擇」。Chia 則形容 CRC 的角色如同「義大利珠寶工藝的顧問」，透過近距離交流，讓觀展者真正理解珠寶背後的技術與思考。

本次展覽中，最受矚目的作品之一，莫過於耗時超過半年的「百花系列」。其中的雙層百花戒，共鑲嵌六十三顆鑽石、隱藏著一百二十六個焊接點，並以18K金與黃金交錯構成複雜結構。其戒指內圈更顛覆傳統佛羅倫斯對戒，以放射狀星芒設計減少戒指與手指的接觸面積，使看似量體偏大的戒指，在配戴時依然舒適輕盈。

Reuben 回憶，在佛羅倫斯的學習歷程中，他曾遇到許多毫不保留分享技藝的工匠，這些經驗深深影響了他對珠寶創作的態度。而去年首次在台灣與珠寶愛好者近距離互動，更讓他感受到市場對工藝與設計深度的渴望，「那次的交流帶給我滿滿靈感，也讓我更堅定 CRC 再次展出的決心。」

展覽期間不僅能近距離欣賞 CRC 的高級訂製珠寶，感受當代設計與百年工藝交織而成的美感，也有機會與設計師面對面交流，深入了解每一件作品背後的結構思考、材質選擇與製作難度，CRC gioielli 以沉穩而篤定的姿態，在義大利工藝與當代設計之間開闢出屬於自己的道路，也為台灣珠寶市場帶來更具深度與溫度的選擇。

CRC gioielli「百鍛，萬芒」珠寶展

展覽日期：1月24日(六)至2月15日(日)

周三公休/ 其他 10:30~18:00

展覽地點:

Remedy by SiP

403台灣台中市西區向上路一段79巷66弄28號

品牌資訊:

IG：crcgioiellifirenze

https://www.instagram.com/crcgioiellifirenze

官網：www.crcgioielli.com