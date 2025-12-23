CRIF：前11月車市衰退 上市汽車產業營收年減5.71%

（中央社記者呂晏慈台北23日電）根據CRIF中華徵信所報告，今年前11月台灣車市呈現衰退，受此影響，上市公司整體汽車產業合併營收相較去年同期下滑5.71%，其中裕日車、中華、裕隆、汎德永業、三陽工業、和泰車等6家業者表現疲弱。

中華徵信所（CRIF）今天透過新聞稿指出，今年前11月台灣新車掛牌數量僅36.7萬輛、年減11.9%，整體汽車市場買氣不佳。市場普遍預期進口車關稅及貨物稅有望調降，使許多民眾延遲購車計畫，等待更好的價格時點，導致新車掛牌數較去年同期大幅下滑。

廣告 廣告

CRIF表示，受此影響，上市公司整體汽車產業前11月合併營收下滑5.71%，其中涵蓋製造與銷售的6家整車相關業者表現尤為疲弱。除和泰車微幅成長0.93%，其餘皆呈現衰退，當中又以裕日車合併營收大減35.31%跌幅最大，另中華衰退20.89%、裕隆衰退14.91%、汎德永業衰退10.76%、三陽工業衰退4.68%。

CRIF觀察，面對市場逆風，近期和泰車及裕隆2大龍頭未雨綢繆，分別採取不同的營運策略。如和泰車斥資百億元收購日本日野經銷商，正式插旗日本商用車市場，並深化與日野母廠的合作關係。

CRIF表示，裕隆則專注於電動車與多角化經營的轉型，近期將旗下自有品牌納智捷 （Luxgen）100%股權以新台幣7.876億元策略性轉讓給裕隆與鴻海的合資公司鴻華先進，以強化垂直整合，並與日本三菱汽車合作開發電動車款（EV）。

觀察2家公司發展策略，CRIF認為，和泰車聚焦鞏固現有優勢並追求漸進式成長，整體風險相對較低，主要挑戰在於能否順利整合日本市場及適應全球汽車產業電動化轉型速度；裕隆著重集團全面轉型與新興市場開拓，有利於向國際車廠推廣其CDMS（合約設計製造服務）模式，但電動車市場競爭激烈，轉型亦需要大量資金投入，新事業發展進度與成效可能使營運表現波動加大。（編輯：潘羿菁）1141223