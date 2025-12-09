CRIF：台對中投資下滑 上市公司年收益估5600億創高

（中央社記者呂晏慈台北9日電）根據CRIF中華徵信所報告，今年前3季台灣上市公司來自中國的投資收益達新台幣4185.85億元，年增14.95%，預期全年上市公司在中收益上看5600億元至5800億元，可望創歷史新高。

CRIF今天發布新聞稿表示，台灣對中國的投資金額持續下滑，前3季台灣對中投資僅8.93億美元，年減73.23%，然而上市公司來自中國的投資收益卻連續兩年逆勢攀升，顯示即便美國對中國課徵對等關稅，台商與中方供應鏈並沒有因此出現明顯脫鈎現象。

CRIF統計顯示，今年前3季全體上市公司共投資中國4463家轉投資公司，較去年同期投資的4480家減少17家，連續第2年下滑。其中，有2250家轉投資公司獲利，占整體50.42%，相較去年同期僅微幅下降0.41個百分點。

CRIF表示，從產業別觀察，今年前3季整體電子業的中國收益3604.66億元，年增18.76%，增幅高於整體上市公司的14.95%；並占整體上市公司大陸投資收益比重達86.12%，較去年同期增加2.77個百分點。即使成長可能來自提前備貨效應，但仍反映出電子業供應鏈與中國市場的高黏著度。

此外，觀察前3季上市公司中國投資收益前5大企業，鴻海以1570.49億元排名居冠，年增29.61%；台積電以310.1億元居次，年增1.84%；第3名為台光電的174.41億元，年增78.43%；第4名為統一企業的163.65億元，年增17.07%；第5名為鴻海集團旗下的臻鼎-KY為128.61億元，年增14.25%。

CRIF說明，雖然鴻海前3季中國投資收益較去年同期成長29.61%，但尚未突破2023年同期的1777.28億元，預期今年全年中國投資收益可望輕鬆突破去年的1915.51億元，上看2100億元。（編輯：楊凱翔）1141209