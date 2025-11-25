Crispy脆樂團成員竟有「寶可夢卡牌世界大賽前8強」 持修讚嘆：超佩服

Crispy脆樂團登上台北國際會議中心開唱。（圖／好多音樂）

記者林政平報導／ Crispy脆樂團歡慶成軍 15 週年，上週站上台北國際會議中心開唱，在國際巨星、韓團、甚至天王天后的「強檔包圍」下，脆粉依然火速出手3000 張門票 5 分鐘秒殺，全場坐滿力挺。當晚他們也邀來好朋友持修合作演出，兩人其實是高中學長學弟，連共同興趣都搬上台，乾脆直接公開交換心愛的寶可夢卡！

持修笑說自己只買卡、不太會打牌，還大讚學長：「我超佩服會打牌的人。」結果現場才驚覺 Skippy 的過去超猛他竟曾是「寶可夢世界大賽前 8 強」，手上那些卡都是靠比賽贏來的戰利品，讓粉絲全場驚呼。

演唱會從〈年少的我們永遠輕狂〉、〈有多少光就有多少黑〉開場，氣氛一路堆到後段唱到〈流浪〉時，舞台突然播放兩人 14 年前參加比賽的影像，彷彿時光倒流。Skippy 看著畫面忍不住紅了眼眶，感性地對「年少的自己」喊話：「我們有好好對待你的夢想喔！」一句話讓他直接哽咽落淚，身邊的丁丁也跟著眼眶濕透。

丁丁更在演唱會偷偷設計了一段「愛的告白」，深情對 Skippy 說：「在相愛的過程中，我們不是逃離自己去愛人，而是透過愛找回自己。最後會發現，愛自己和愛別人是同一件事。」她坦言準備演唱會壓力大到曾在沙發上哭到崩潰，才意識到自己平常對自己說的話太苛刻。那天拉回心情後，她走到浴室，第一次對鏡子裡的自己用力稱讚。最後，她看向 Skippy 說出最溫柔的結語：「願你愛自己，像我愛你一樣。」全場瞬間被這份真情融化。

