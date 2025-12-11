Crocs洞洞鞋大勢回歸！時尚名人都搶著合作聯名

曾幾何時，Crocs洞洞鞋被視為「時尚災難」，但如今它卻成為潮人必備單品。從名人穿搭、品牌聯名到社群媒體的推波助瀾，Crocs的復興可說是一場時尚奇蹟。這款鞋不僅具備舒適與實用性，還能展現個人風格。讓我們一起來探索 Crocs強勢回歸的歷程，以及有哪些夢幻聯名款讓粉絲趨之若鶩！

Crocs洞洞鞋品牌介紹

Crocs於2002年由三位創辦人Lyndon Hanson、Scott Seamans和George Boedecker Jr. 在美國科羅拉多州創立。最初，Crocs 主要是為帆船與戶外運動愛好者設計的防滑鞋款，強調輕便、耐用、防水與良好的支撐性。品牌採用獨家的 Croslite 材質，這是一種特殊樹脂材料，具有抗菌、柔軟且符合人體工學的特性，使其穿起來比傳統橡膠鞋更加舒適。

廣告 廣告

隨著時間推移，Crocs 不僅在醫療、餐飲、旅遊等行業受到歡迎，也開始受到時尚界的關注。品牌逐步推出各種不同風格與用途的鞋款，包括經典 Clog 洞洞鞋、運動涼鞋、靴子與拖鞋等。此外，Crocs 的鞋面設計讓消費者可以自由搭配 Jibbitz 鞋扣，打造個性化風格，這也成為品牌成功的重要因素之一。

Crocs洞洞鞋有幾個洞？

Crocs洞洞鞋的經典款式——Clog 共有 13 個洞，每隻鞋子上都有對稱排列的孔洞，這些洞除了提升透氣性外，也讓鞋主可以自由裝飾 Jibbitz 鞋扣，展現個人風格。

Crocs洞洞鞋為什麼走紅？

舒適性高：輕盈、防水、支撐力佳，適合日常穿搭與長時間行走。

個性化裝飾：可搭配特色鞋扣，自由組合，打造屬於自己獨一無二的風格。

時尚聯名：與眾多潮流品牌及設計師合作，掀起時尚熱潮。

社群媒體推廣：明星、網紅博主帶貨，讓Crocs成為年輕族群的新寵。

復古風回潮：Y2K風格流行，讓這類標誌性單品再度爆紅。

為什麼曾經被視為時尚災難？

Crocs早期因其「笨重」的外型與「醫護鞋」的形象，被時尚圈視為醜鞋代表。許多時尚評論家認為它不夠時尚，且與高級服裝格格不入。例如，2006年《時代雜誌》將Crocs評選為「年度最糟糕發明之一」，時尚評論家 Tim Gunn 也曾公開批評Crocs是「對美學的冒犯」。此外，2010 年時，美國前總統喬治·布希被拍到穿著白襪搭配Crocs出現在戶外，這一幕更成為網友嘲諷的對象，讓Crocs的形象進一步與「時尚災難」劃上等號。然而，隨著寬鬆、舒適穿搭風格的興起，Crocs 逐漸被接受，甚至成為時尚單品。

延伸閱讀：

Crocs Clog醜鞋翻身、雨季必備！Clog家族從經典到新款一次認識｜潮流小學堂





如何強勢回歸時尚圈？

Crocs透過與Balenciaga、Justin Bieber、Post Malone、Bad Bunny 等時尚精品與名人聯名，打造話題性，成功打入潮流市場。這些聯名系列的設計大膽創新，如厚底Crocs、夜光鞋款，顛覆了大眾過去的既有印象。

名人效應：

時尚偶像與歌手如 Kanye West、Bella Hadid、Pharrell Williams、Ariana Grande 等人，紛紛穿著亮相，不僅增加品牌曝光度，也增加更多的時尚度。

設計創新：

除了經典 Clog 系列外，Crocs 也推出厚底款（如 Mega Crush Clog）、毛絨內襯款（Classic Lined Clog）、運動風設計等，滿足不同族群需求。此外，Jibbitz 配件的可玩性更讓消費者可以自由打造獨一無二的個性鞋款。

迎合流行趨勢：

隨著「舒適至上」的時尚趨勢興起，尤其是 Y2K 風潮的回歸而成為休閒穿搭的代表性鞋款之一。從街頭潮人到高級時尚品牌都開始接受並推廣 Crocs，使其正式從「醜鞋」翻身成「潮鞋」。

Crocs洞洞鞋愛用名人有誰？

Justin Bieber：

不僅是愛用者，還曾推出 Drew House 聯名款，他經常穿著 Crocs 搭配休閒造型，帶動年輕粉絲跟風。

Post Malone：

作為 Crocs 忠實粉絲，多次與品牌合作，每次聯名款都瞬間售罄，他甚至在演唱會上穿著 Crocs 亮相。

Bad Bunny：

他的夜光聯名款掀起購買熱潮，獨特的設計使這款鞋成為樂迷與潮流人士的搶手貨。

Bella Hadid：

超模 Bella Hadid 經常在街拍中搭配 Crocs，證明這款鞋不僅休閒，還能夠演繹高級時尚。

一雙難求的10款 Crocs 洞洞鞋聯名系列

Crocs洞洞鞋聯名系列 1：Barbie 芭比

Crocs 與 Barbie（芭比）聯名推出一系列洞洞鞋，以 Barbie 標誌性的粉紅色為主，結合 Crocs 經典舒適設計，並搭配芭比風格的裝飾配件（Jibbitz），如 Barbie Logo、高跟鞋、星星等元素。這款聯名鞋款融合時尚與休閒風格，吸引喜愛芭比文化及個性穿搭的粉絲。

Crocs洞洞鞋聯名系列 2：鬼滅之刃

Crocs與人氣動漫《鬼滅之刃》合作，推出聯名系列，以主角群為設計靈感，包括炭治郎、禰豆子、我妻善逸和嘴平伊之助。每款鞋採用角色代表性的服裝元素，並搭配專屬的Jibbitz鞋飾，如炭治郎的日輪刀、禰豆子的竹筒等，讓粉絲們能夠展現對角色的喜愛。

Crocs洞洞鞋聯名系列 3：MCM

Crocs 與 MCM 聯名結合了舒適設計與 奢華時尚風格，搭配 MCM 經典 Visetos 印花與金屬細節，展現高端潮流感，鞋面搭配可拆卸的 MCM 迷你腰包或金屬鍊條，增添實用與時尚元素，受到街頭潮流與時尚愛好者的關注，是舒適與高端設計的完美結合。

Crocs洞洞鞋聯名系列 4：Balenciaga

Crocs與Balenciaga的聯名系列將洞洞鞋與精品設計結合，例如增高的「Platform Crocs」和搭配尖頭設計的「Hard Crocs」，這些鞋款保留了Crocs的舒適度與輕量特性，同時融入Balenciaga的前衛風格，兼具話題性與品牌影響力，吸引眾多時尚愛好者收藏。

Crocs洞洞鞋聯名系列 5：MSCHF

Crocs 與 MSCHF 聯名推出的黃靴融合了 Crocs 經典洞洞鞋的舒適設計與 MSCHF 標誌性的誇張風格，延續先前推出的 Big Red Boot（大紅靴）風格，改以 Crocs 經典鞋面設計，並保留了大膽的黃色靴型外觀，不僅具備話題性，也展現潮流與實用性的結合。

延伸閱讀：

MSCHF黃色洞洞靴8/9要開賣了！找來Crocs聯名比上次貴了100美金，你的錢包準備好開搶了嗎？





Crocs洞洞鞋聯名系列 6：Justin Bieber

與Justin Bieber的聯名系列是在2022年推出，以Crocs標誌性的洞洞鞋為主要設計系列，不僅維持了Crocs一貫的舒適設計，還加入了Justin Bieber的個人風格，這次聯名受到不少粉絲與時尚愛好者的喜愛，無論是在舒適性還是個性化的表現上，都吸引了大量的關注。

Crocs洞洞鞋聯名系列 7：Simone Rocha

Crocs與英國設計師Simone Rocha的聯名系列將兩者的特色融合在一起，在Crocs標誌性的洞洞鞋上融入了Simone Rocha的華麗元素和女性化風格，包括珍珠裝飾、花卉細節以及柔和的色調，這樣的設計突破了Crocs以往的風格，讓它在舒適的基礎上增添獨特的藝術氛圍。

延伸閱讀：

時裝週上的兩雙Crocs！Simone Rocha夢幻涼鞋款亮相，另一款牛角扣好有秋冬感





Crocs洞洞鞋聯名系列 8：AESPA

洞洞鞋與韓國女團AESPA的聯名合作，加入了AESPA的獨特潮流風格，例如團體標誌、歌曲名稱、甚至是虛擬成員的設計，讓鞋子不僅具有舒適性，還具備潮流感。

Crocs洞洞鞋聯名系列 9：品客洋芋片

Crocs 和品客（Pringles）合作推出了一款聯名系列，將兩者的特色元素結合在一起，同時融合了品客洋芋片的標誌性外觀和口味，鞋面上的洞洞設計和顏色搭配都帶有品客洋芋片的經典風格，包括鮮明的紅色、黃金色以及品客標誌性圓形罐的元素，將時尚與趣味融入日常穿搭。

Crocs洞洞鞋聯名系列 10：Levi's

Crocs 與 Levi's 的聯名合作將Levi's 的牛仔風格加入其中，鞋面使用了 Levi's 標誌性的丹寧布料與紅色標籤，並且搭配了 Crocs 獨特的洞洞設計，是一款適合日常穿著、同時又不失個性與潮流感的鞋款。

從「醜鞋」到時尚指標，Crocs 靠著舒適特性、個性化設計及成功的聯名策略，成為潮流界不可忽視的存在。無論你是潮流玩家，還是追求舒適穿搭的實用派，Crocs 都能滿足你的需求。下一次看到 Crocs，或許你也會想試試這股時尚熱潮！





點此看官網





延伸閱讀：

韓國潮模姜泰莉Taeri大推！5雙夏日涼拖鞋Teva綁帶、CROCS厚底必收

多巴胺超標！CROCS最新粉紅泡芙鞋軟Q夢幻，還有8公分秒長腿雲朵高跟穆勒鞋！

鞋櫃必備的Vans基本款介紹！快速掌握選購原則





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● GORE-TEX是什麼？了解2大系列、等級分類&清潔保養方式

● TASAKI以花語柔光Chants Signature系列與極簡平衡Balance Plus Neo 系列珠寶，獻上歲末節慶最璀璨動人的風格祝福！