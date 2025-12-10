CRPD第三次國家報告今發布 明年邀國際專家來台審查

衛福部今天(10日)表示，我國今日正式發布身心障礙者權利公約(CRPD)第三次國家報告，此次報告在北、中、南、東各區共辦理11場審查會議，徵集在地身心障礙者及民間團體的意見，呈現政府2020年至2024年逐步落實CRPD的具體成果，預計明年舉辦國際審查會議，展現我國積極參與、維護國際人權事務的決心。

衛福部指出，此次國家報告逐一檢視第二次國際審查的118點結論性意見，並依據我國國情提出短、中、長期共472項具體行動，由行政院身心障礙者權益推動小組每半年追蹤管考並對外公布辦理情形，由各界共同檢視及監督，目前已有375項行動達成目標，其餘中、長程行動由各部會持續推動落實。

衛福部表示，CRPD第三次國家報告可看到許多具體改善成果，包含多項法規已納入合理調整規定，並陸續發布《各機關研訂合理調整指引之原則》、《身心障礙者就業服務合理調整指引手冊》、《身心障礙候選人參與公辦政見發表會合理調整參考指引》等，在各領域積極保障身心障礙者個別障礙需求；2022年也修正「精神衛生法」，將強制住院許可改由法院裁定，並導入參審制度；2022年出版《台灣易讀參考指南》，引領各機關在災防、教育、就業、就醫、金融保險、文化觀光等領域出版易讀資訊，讓心智障礙者獲得資訊平權；2024年建置手語視訊轉譯服務中心，透過公私部門合作，解決聽覺或語言障礙者透過傳統電話進行的一般性日常生活需求。

衛福部指出，為促使身心障礙者在社區自立生活，政府除持續推動無障礙環境，也積極布建各項長照服務資源、個人照顧及家庭支持服務；其中，居家照顧、生活重建、社區居住、日間照顧、家庭托顧、自立生活支持等服務涵蓋率自2020年的39.28%成長至2024年56.29%，身心障礙家庭照顧者支持服務據點自2020年31處成長至2024年48處。另外，為主動發掘有照顧負荷的身心障礙家庭，2023年起也透過需求評估人員進行高負荷家庭照顧者初篩指標，針對符合初篩指標者進行家庭訪視，並銜接至身心障礙者服務中心持續追蹤及連結家庭照顧者支持服務。

衛福部表示，CRPD第三次國家報告有英文版及有聲書、點字版、台灣手語版及易讀版等各種可及性格式，預計於2026年陸續製作完成，明年將邀請熟悉CRPD議題的國際專家來台審查，屆時也將邀身心障礙者、民間團體、國內專家等參與，共同建構CRPD下一階段的努力方向。(編輯：楊翎)