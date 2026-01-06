CS 玩家注意！NVIDIA 推 G‑Sync Pulsar 讓更新率變四倍，遊戲不再有殘影！

CES 2026 期間，NVIDIA 再給玩家帶來好消息！他們新公開了名為 G‑Sync Pulsar 的全新顯示技術，官方形容其為「自家 VRR（可變更新率）的最新進化」。新技術可透過脈衝式背光顯示，帶來幾乎無畫面延遲、無斷格的極致流暢體驗，專為追求極限反應速度的電競玩家而設。

脈衝背光減減少動態模糊

不同於傳統顯示器背光長開的設計，G‑Sync Pulsar 採用自上而下分區獨立脈衝背光，讓畫面中的像素先穩定後再發光，令每一格畫面顯示更清晰。這技術有效減少由螢幕本身造成的動態模糊，使畫面過渡更自然，物體移動時更銳利。

流暢度直升四倍

NVIDIA 聲稱 G‑Sync Pulsar 能令視覺效果的動態清晰度提升四倍，當玩家以 250fps 遊玩時，觀感上能有接近 1,000Hz 的流暢度。這對需要精確瞄準與高速反應的射擊遊戲尤其重要，官方更展示了《CS2》在開關技術後的畫面對比，差異可謂相當明顯。

四大品牌率先推出支援螢幕

首批支援 G‑Sync Pulsar 技術的顯示器將從 1 月 7 日起上市，Acer、AOC、華碩及 MSI 各自會推出一款 27 吋、2,560×1,440 的 IPS 顯示器，具備 360Hz 更新率、500 尼特 HDR 峰值亮度等特性。除 G‑Sync Pulsar 外，新機亦支援環境自適應可自動調整色溫與亮度，以提供更舒適觀感。

