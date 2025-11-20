CSEA卓越客服大獎 遠傳奪企業類6大獎

遠傳獲2025 CSEA卓越客服大獎六項殊榮。

「CSEA卓越客服大獎」今年邁入第9屆，以「智慧引領 榮耀登頂」為主題，鼓勵企業以科技驅動服務創新，打造更智慧、更貼心的顧客服務。遠傳以全方位的智慧客服與深度的AI應用成果，勇奪企業類「最佳客戶體驗企業」，團隊類 「最佳客戶服務團隊」、「最佳客服AI系統應用團隊」、「最佳客服管理團隊」，及個人類 「最佳客戶服務之星」、「最佳AI培訓師」 共六項大獎。

遠傳團隊以專業親切的人員服務結合高效「AI愛瑪客服」，提升服務效率與精準度，團隊也將「身障與長者關懷2.0」與「防詐服務流程」融入日常作業，展現對身障與長者的重視。

另外並善用核心技術，在知識管理AI化、意圖預測模型及跨商務場景整合表現卓越。透過建置並運用AI，更快速查詢資訊並回應客戶，展現遠傳在AI應用的跨產業影響力。

遠傳客服管理團隊以專業能力搭配AI系統，提升前線營運效率。將AI導入話務量預估、班表規劃、即時監控與調度，讓客服中心在不同環境中保持最佳效率與彈性。AI客服平台也支援多管道與多語言服務；亦協助客服團隊人力運籌決策。

個人獎項方面，勇奪「最佳AI培訓師」獎的郭佩宜，善用「5E學習模型」，同時設計「跨情境延伸任務」，運用AI優化客服，強化實務連結，讓團隊營運效率皆有顯著成長。榮獲「最佳客戶服務之星」獎的陳秀萍，在遠傳已有25年，她將許多貼心服務納入標準流程，也主動為客戶尋找解決或替代方案，堪稱最佳客戶服務之星表率。

遠傳客戶服務品質卓越，屢獲認證，除連續14年獲「臺灣服務業大評鑑」電信業金牌獎及最佳服務尖兵、以及三度獲得「台灣客服中心評鑑」金牌，亦是第18次通過SGS「 Qualicert服務品質驗證」，維持全台門市服務高品質標準；遠傳客服中心也持續通過SGS 「ISO18295：2017」客服中心管理認證，是亞洲首位唯一獲此認證的電信業者，並且通過SGS「 ISO 10002 」客戶申訴處理管理系統驗證，成為電信唯一獲得雙認證之企業。