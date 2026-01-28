CSIS: 俄烏傷亡逾180萬 俄損失是烏的兩倍多

一名俄軍士兵駕駛沙灘四輪摩托車試圖蛇行逃離自殺無人機的追殺，最終因車速過快而失控撞車。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）稍早發布的一項研究顯示，俄羅斯侵略烏克蘭已造成兩國180餘萬軍事人員傷亡，包括死亡、受傷和失蹤。

莫斯科軍隊損失最慘重，自近四年前戰爭爆發以來，估計共有120萬人傷亡，其中約32.5萬人陣亡。

烏克蘭軍隊也遭受了重大損失，從2022年2月到2025年12月，傷亡人數在50萬至60萬之間，其中10萬至14萬人陣亡。

該智庫表示：「俄羅斯和烏克蘭的傷亡總人數可能高達180萬，到2026年春季，總傷亡人數可能達到200萬。」聯合國觀察員表示，自 2022 年以來，平民傷亡人數已接近 15,000 人（已核實），但實際總數「可能要高得多」。

