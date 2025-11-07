CSP客戶積極拉貨 邁科Q3營收獲利雙創新高

【時報-台北電】網通設備大廠智邦新任總經理李訓德7日首度主持法說會，他指出，AI帶動的資料中心高速成長，將推動網路產業再迎來整整十年的重大變革。智邦未來十年的核心策略，將從過去以製造為主的模式，正式轉向「製造＋研發雙軸並進」。李訓德並強調，智邦將全面強化全球據點布局、人才網絡及跨國製造整合，以因應高速成長的AI運算需求。 李訓德表示，智邦自2016年推出第一台100G交換器後，已連續十年維持穩健成長。但真正決定未來十年的關鍵，不再只是製造技術，而是研發能力與開放型網路架構的創新速度。他強調：「AI架構的變化速度永遠比傳統網路更快，未來十年我們必須同時具備製造與研發兩大引擎。」 他指出，AI的架構完全不同於已成熟20多年的傳統網路技術。AI客戶大量採用自家晶片，導致系統設計、介面、模組、散熱與支援服務都需全新設計。智邦在AI領域耕耘多年，累積多個世代客戶合作經驗，加上研發團隊反應速度快，是公司在AI網路市場的重要競爭力。「未來不是普通執行、不是好的執行，而是卓越執行（excellent execution）。」 在第二大重點「全球布局」方面，李訓德坦言，未來的產能不再只是製造量的擴張，而

時報資訊 ・ 12 小時前