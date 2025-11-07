CSP客戶積極拉貨 邁科Q3營收獲利雙創新高
【記者柯安聰台北報導】邁科（6831）公佈第3季營收11.55億元，季增10.92%、年增128.1%，合併稅後淨利1.49億元，每股稅後盈餘2.49元；公司在AI ASIC伺服器散熱產品出貨量大幅成長，且產品組合持續優化下，營收、獲利雙創單季歷史新高。
邁科10月合併營收為3.08億元，年增77.26%，營收維持高檔水準，公司第4季在非AI產品線方面，包括與國際大廠NVIDIA及AMD合作的顯卡散熱產品，以及網通、車用相關產品線皆保持穩定態勢。在AI散熱產品線方面，在CSP大客戶積極拉貨之下將持續成長，預期第4季佔比將突破整體營收的6成，有利產品組合持續優化，帶動營收獲利成長。
根據研調機構TrendForce指出，受惠輝達GB200 NVL72機櫃式伺服器放量，今年液冷滲透率將從14％上升至33％。DIGITIMES認為，2026年起包括4大CSP在內的主要雲端業者，將大規模導入自研ASIC平台並納入液冷散熱設計方案，預估2026年隨著ASIC平台導入液冷散熱方案伺服器，液冷滲透率將可突破3成。
展望2026年，邁科表示，除了將在原有的氣冷散熱產品持續擴張之外，在佈局已久的液冷產品方面，公司已有出貨水對氣的液冷機櫃給歐洲及台灣的系統廠商進行驗證和展示。明年隨著CSP大客戶AI ASIC伺服器需求持續增溫，且新晶片將於2026年第2季量產，屆時客戶將陸續導入液冷產品，隨著的液冷需求提升，可望持續帶動公司明年AI伺服器相關營收成長，預期AI產品營收佔比將達7成以上，高階產品可望推升獲利向上。同時，為因應客戶需求逐步提升，邁科亦計畫於越南設立的第2生產基地，提早預備產能，為後續成長做好準備，持續挑戰營運高峰。（自立電子報2025/11/7）
