Ctrl+C、Ctrl+V？這1鬧區妹子冬季「三件套」曝 眾人認證：像公發制服

受東北季風影響，天氣逐漸轉涼，許多人開始把封印在衣櫃裡的外套重新拿出來穿。不過，有網友發現，信義區的女生幾乎都穿著「基本三件套」——皮衣、短裙、長靴。貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，許多人直呼感同身受，「在信義區找朋友也找了20分鐘。」

妹子冬季三件套曝 眾人認證：像公發制服



一名網友在社群平台《Threads》分享一段對話截圖。原PO問：「我到了，你在哪？」、「你穿什麼？我比較好找。」對方回：「皮衣短裙＋靴子。」讓原PO當場傻眼：「大家都穿一樣。」

原PO忍不住發文開玩笑：「信義區的妹子是不是該加油？辦適度呢？」甚至懷疑「這三件套是悍在妳們身上了嗎？洗澡有拿下來嗎？」

貼文曝光後引發大量討論，「這套是信義區公發的吧？」「皮衣鑑賞大會不是假的，總能看到一款你喜歡的皮衣。」「不一定是皮衣，但今天至少看到60個女生穿短裙配長靴。」「信義區制服啊，男生是彎刀褲＋無袖。」「請問是政府普發的嗎？」「雖然我是女生，但我上次在信義區找朋友也找了20分鐘。」「真的，上週去完全感受到三件套的威力哈哈哈。」「在信義區不管男女，皮衣真的就是標配。」

