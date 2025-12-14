CTWANT：三立埔心農場 點土成金

CTWANT報導，近期三立電視涉入股詐欺公司、違規投資中嘉案，通傳會（NCC）無具體作為，再度成為立委質詢焦點，而掌門人張榮華儘管公司形象蒙塵，仍積極拓展事業，於今年以50億入主大同首役爭取輝達總部雖失利，但其7年前購得桃園埔心牧場且「一路獲政府開綠燈」快速核准開發之案，市場估賺逾百億元。

三立影城回應表示，該案申請歷經不同政黨執政，一切依法辦理。投資埔心牧場是配合都市計畫發展影視音園區暨主題樂園，如要炒作土地，怎麼會是經營牧場，還養一大群水豚君？外界評論不應無限上綱，扭曲事實。

CTWANT報導，該案是在前桃園市長鄭文燦卸任前通過的自辦市地重劃案，而去年7月鄭文燦涉嫌在市長任內收賄500萬元遭桃園地院裁定收押禁見之案，也是自辦市地重劃一案，即是其任期經手的「變更林口特定區計畫」，緊鄰華亞科技園區邊界、華亞三路旁的一塊50公頃土地，其中9.5公頃爭取自辦市地重劃所衍生之爭議。

張榮華民國107年砸逾26億元從味全集團入手埔心牧場，立委質疑「政府涉圖利特定媒體」，起因即是味全20多年來屢次申請都市計畫變更為休閒遊憩區未獲核准，易手給三立之後卻有轉機，2年餘時間獲政府一路開綠燈核准變更為「產業遊樂區」，市場估此土地開發案價值獲利潛力百億。

CTWANT調查，依三立埔心牧場細部計畫案自辦市地重劃工程，本預計今年6月30日完工。但記者12月12日赴埔心牧場，可看到維持原有牧場功能與景觀；從幼獅路一段沿著梅獅路周邊，看到怪手、貨櫃屋、營造公司車輛等機具，周邊土地有整平痕跡，還有大池子、堆土等。

根據地方人士所稱，埔心牧場周邊會闢建公園，不過迄今在整地階段。7年前三立以每坪3.8萬元購入6.8613萬坪埔心牧場，從《內政部不動產交易實價查詢服務網》搜尋周邊土地買賣實價登錄資料，到今年為止，每坪最高達21.89萬元，粗估6.86萬坪土地價值賺破123.6億元，顯示土地開發潛力暴漲。

味全集團107年11月12日董事會通過，將位於桃園楊梅區埔心牧場約6.86萬坪土地及相關資產，以26.63億元售予三立影城股份有限公司，估計味全獲利約10億元。

三立影城為三立集團的關係企業蘇麗投資（後更名為永興資本）成立，董事長為張榮華；埔心牧場公司登記為三立影城楊梅分公司，董事長為馬震偉，資歷為三立電視董事長室特助，現也為大同資產董事，掌管大同全台逾46萬坪土地、不動產等資產業務金雞母。

埔心牧場轉手案其實另涉及「國私共有土地」，桃園市楊梅區仁美段670、672、673地號3筆國私共有土地，合計面積9955.16平方公尺，國產署經管國有持分4/5，味全私有持分1/5。味全在107年11月間以存證信函通知國產署擬出售該3筆土地之私有持分，請國產署於函到15日內函復是否行使優先購買權；經桃園辦事處審查該等土地尚無使用計畫，不予主張優先承購。

記者回溯此案核准時間序來看，一目了然為何外界稱此案「政府一路開綠燈」，107年底味全售出埔心牧場給三立之後，進展快速，從內政部、文化部、財政部國有財產署到鄭文燦任桃園市長，土地變更審議核准順利，且在鄭文燦卸任前通過三立影城的自辦市地重劃，立委質詢「政媒勾結」、「三立獲取龐大利益」令人非議。

三立影城表示，自107年申請作業迄今，長達近7年審議過程，歷經民進黨、國民黨等不同的地方與中央政府，皆依法依規申請辦理。行政部門審議效率曠日費時，三立影城抱持對地方承諾，促進桃園地區觀光的發展，才持續營運至今，盼各界評論依據事實，不應捕風捉影刻意扭曲。