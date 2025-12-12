CUBE卡充電停車也回饋 玉山卡泡湯踏雪省2千

瀕臨年度轉換，各銀行及國際組織紛紛釋出2026年新權益。國泰世華公布明(2026)年上半年CUBE信用卡權益，「集精選」新增充電與停車通路，回饋場景延伸至智慧出行；玉山銀行衝刺年底業績，主打冬季旅遊信用卡行程加碼回饋；JCB發卡組織鎖定通勤與小額支付族群，悠遊自動加值10%現金回饋方案，確定延續至明年底。

國泰世華明年上半年CUBE信用卡仍以「玩數位、樂饗購、趣旅行、集精選、慶生月」5大權益架構為核心，其中，2026年上半年「集精選」權益新增「充電停車」好康，通路涵蓋U-POWER、EVOASIS、EVALUE、TAIL、iCharging、車麻吉(不含加油)、uTagGo(不含月租停車)等，可獲2%至最高3.3%小樹點。

同時，2026年第1季「慶生月」延續10%小樹點回饋，而「慶生月踩點吉章」任務涵蓋「宜花東精選美食、燒肉鍋物、在地食材餐廳、微醺甜點、日本指定樂園、遊戲娛樂、歡唱KTV及購物享受生活」等7大主題類別，完成1項任務集1章，集滿3章加送200點。

玉山銀行瞄準冬季出遊熱潮，祭出「泡湯踏雪Chill遊冬季」活動，結合航空公司、旅行社及線上旅遊平台，累積刷滿額最高送2,000元即享券。像是今(2025)年底前於Kkday訂購日韓滑雪和雪上活動商品，單筆滿3,500元給9折好康。於可樂旅遊下單日韓滑雪團體旅遊指定商品，雙人同行刷玉山信用卡最高省2,000元。

使用熊本熊卡購買雄獅旅遊指定日本滑雪行程，同樣現折2,000元，還能將20吋熊本熊胖胖箱拉回家，而在日本指定商店交易更有最高8.5%現金回饋。新戶申辦玉山Unicard則有韓國7.5%回饋福利，訂房、訂機票最高給4.5%。

JCB國際組織針對最受歡迎的悠遊自動加值現金回饋活動，明年持續辦理。持指定JCB悠遊聯名卡或Debit卡，完成登錄後當月自動加值500元或其倍數，即可享10%現金回饋，每卡每月最高送50元，由於有名額與登錄次數限制，成為小資族每月必搶的優惠。

