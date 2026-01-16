CUBE卡搶先購日本天團 萬事達卡抽WBC門票

信用卡不僅是支付工具，更是銀行透過演唱會、棒球賽圈住卡友的重要手段。國泰世華大力贊助日本搖滾天團「ONE OK ROCK」大巨蛋演唱會，CUBE卡卡友能搶先購票，一睹偶像風采。萬事達卡看準國人「棒球魂」，只要使用任一張萬事達卡信用卡進行海外消費，即享有1次抽獎資格，有機會到東京觀看「2026世界棒球經典賽」，為中華隊加油。

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」以融合搖滾、流行與情感旋律的獨特風格，迅速在日本樂壇崛起，並成功打入國際市場，成為亞洲最具影響力的搖滾樂團之一。此次世界巡演「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」，將在4月25日登上台北大巨蛋。國泰世華取得贊助權，提供CUBE卡持卡人提前1天，於1月30日中午12點優先購票。

同時，今(2026)年CUBE卡推出不少新權益內容，像是「童樂匯」權益納入11間私校的學費，透過i繳費平台繳納台北美國學校、台北歐洲學校、道明外僑學校、馬禮遜學校……等學費，均贈1%小數點。預定1月17日在關渡碼頭貨櫃市集開幕的「恐龍大復活 關渡探險樂園」，也釋出CUBE卡專屬優惠，在現場小食站刷卡付款通通打9折，還能在APP內用1點兌換限定餐飲與遊戲代幣。

兆豐銀行跟上「權益自選」行列，持宇宙明星BT21信用卡國內外消費享1%、2%現金回饋無上限；前月消費滿1萬元，並設定使用電子帳單、以兆豐帳戶扣繳卡費，當月就能登錄任選「指定線上影音」、「台灣Pay/悠遊付」、「指定加油充電站」、「日本韓國實體商店」或「Klook / KKday / Trip.com」等通路加碼1%的好康，每月登錄上限2,000人。

萬事達卡針對國人最關注的「2026世界棒球經典賽(WBC)」，祭出自即日起至1月28日事先在萬事達卡官方網站登錄，持任一張萬事達卡信用卡或簽帳金融卡在海外消費，不限實體或虛擬通路，都能參加抽獎，中獎者將能獲得「WBC東京組」門票2張，預計送出210組門票，讓國人再一次見證中華隊光榮的一刻！

