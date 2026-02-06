CUBE卡權益切換秘訣 星展卡開運抽iPhone 17

各銀行針對春節消費旺季，釋出信用卡專屬優惠。國泰世華舉辦除舊迎新活動，兌換指定票券就送120點小數點。永豐銀行主打旅遊福利，刷卡分期滿額最高贈1萬元刷卡金。持星展信用卡在海外實體通路消費，筆筆都能抽iPhone 17新機。刷一銀繳交學費最優給0.5%現金回饋，還能享有3期0利率的福利。

國泰世華提出「CUBE卡切換權益秘訣」，到百貨或餐飲通路採買年貨、新衣或年菜，選擇「樂饗購」權益最高拿3.3%小樹點。到全聯、家樂福、LOPIA、7-ELEVEN臨時補貨，切換成「集精選」可獲2%點數。出國遊玩選「趣旅行」方案回饋3.3%。宅在家網購、追劇，轉換「玩數位」也有最高3.3%小樹點。

同時「國泰優惠」APP提供各式兌點優惠，像是1點小數點能換到Yahoo購物中心指定商品50元折抵券、79點領蘭蔻小黑雙重好禮兌換券、499點入手Uber機場接送1,200元抵用券。2月底前每週三祭出兌點驚喜，95點換漢堡王經典脆雞堡餐券、50點喝萊爾富大杯拿鐵咖啡，讓CUBE卡用戶花小額點數換得大額好禮。

永豐銀行聚焦海外旅遊，即日起至3月底持永豐信用卡在指定旅行社、旅遊平台、航空公司或免稅店消費，累積滿10萬元登錄後贈700元刷卡金，分期滿1萬元加送100元，每人單月最高領1萬元回饋金。3月底前在海外實體商店刷永豐卡，累滿新台幣4萬元，超出部分登錄後均享3%現金回饋，日圓、韓元交易額外加贈1%。

星展銀行啟動「摘星開運 星想事成」促刷方案，4月底前每月使用星展卡交易逾2萬元，登錄成功後超過部分回饋2%，每筆交易都能參加iPhone 17 256GB手機抽獎；在海外實體商店購物，抽獎機會一口氣增加10倍。2月9日至22日任刷一筆並登錄成功加碼抽獎，將有100位幸運兒能收到1萬元紅包。

第一銀行力推刷卡繳學費優惠，即日起至3月底以一銀信用卡繳交學費且單筆滿5萬元，登錄後贈0.1%刷卡金，每筆最高回饋100元、每人最高200元。刷卡支付國外學費回饋率更提高至0.5%，每筆最高領1,000元。為減輕家長年節期間的資金壓力，繳納學費單筆滿3,000元就能申請3期0利率，並提供6期、12期優惠利率方案。

