CUBE卡2026上半年權益公告 「集精選」新增「充電停車」通路

國泰世華銀行公布2026上半年CUBE信用卡權益，權益通路延續「玩數位、樂饗購、趣旅行、集精選、慶生月(限當月壽星)」等五大權益，同時針對「集精選」權益擴增「充電停車」消費場域，讓卡友可依個人需求選擇權益方案，於指定通路消費享2%至3.3%小樹點(信用卡)回饋，筆筆消費都能獲得實質回饋。

國泰世華銀行洞察市場綠能趨勢，看準電動車市場快速成長與智慧出行需求，2026上半年「集精選」權益新增「充電停車」精選場域，通路涵蓋U-POWER、EVOASIS、EVALUE、TAIL、iCharging、車麻吉(不含加油)、uTagGo(不含月租停車)等，卡友在充電與停車時，也能獲取2%小樹點(信用卡)回饋，致力打造永續生活的承諾，透過串聯智慧出行與支付回饋，卡友於日常出行中輕鬆累積點數，創造便利與價值，讓CUBE信用卡成為消費者生活最強大的支付夥伴。

同時，為讓壽星卡友生日慶祝更添驚喜，2026年第一季「慶生月」權益專屬優惠，壽星於生日當月指定消費可享最高10%小樹點(信用卡) ，並延續廣受好評的「慶生月踩點吉章」任務，活動涵蓋七大主題類別「宜花東精選美食、燒肉鍋物、在地食材餐廳、微醺甜點、日本指定樂園、遊戲娛樂、歡唱 KTV及購物享受生活」。

壽星卡友只要完成任一子任務消費滿500元，即可集得一章，集滿三章加碼200點小樹點(信用卡)，讓回饋層層堆疊，生日驚喜加倍。

此外，新戶於2026年3月底前申辦CUBE信用卡並完成指定任務，更可獲得專屬好禮，開啟專屬回饋新生活。

國泰世華銀行表示，CUBE信用卡自推出以來，結合CUBE Rewards App 與小樹點生態圈，持續提供卡友即時折抵消費、兌換電子票券、航空里程及停車折抵等多元應用，2026年將看準展演經濟熱潮，持續推出卡友優先購禮遇，並開放小樹點兌換演唱會及運動賽事門票，滿足粉絲搶票需求，希望透過數位平台優化使用流程，讓卡友可清楚掌握累積、折抵與兌換紀錄，提升透明度與便利性，創造更優質的點數體驗。

