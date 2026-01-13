CUPETIT卡柏蒂麻將禮盒吸睛討喜國際3星認證

▲卡柏蒂推出「富貴發財」麻將趣味鐵盒，成為 2026 春節最吸睛又討喜的伴手禮.（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接農曆馬年到來，法式精品甜點品牌CUPETIT卡柏蒂，引領新春送禮風潮；首波推出《駿馬花禮》系列，以多元品項與時尚色系，成功搶占企業高端送禮市場。延續熱銷氣勢，卡柏蒂結合年節不可或缺的娛樂元素「麻將」，推出話題性十足的《富貴發財》麻將鐵盒，將法式優雅與台式趣味完美融合，讓走春送禮充滿討喜祝福。

年節聚會少不了牌桌切磋與親友寒暄，CUPETIT卡柏蒂特別將中秋節好評熱賣、供不應求的「小布列塔尼酥餅」，升級為 2026 年節限定的「富貴發財」系列。打破傳統曲奇厚重且易碎的口感，打造成一口尺寸，不沾手也不掉屑，在走春聊天或摸牌切磋時，能保持優雅姿態，從容享受頂級味蕾饗宴。

▲法式精品甜點品牌CUPETIT卡柏蒂，引領新春送禮風潮，首波推出的《駿馬花禮》系列，以多元品項與時尚色系，成功搶占企業高端市場。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.13)

CUPETIT卡柏蒂小布列塔尼酥餅，選用歐洲頂級發酵奶油與法國鹽之花，精準掌握鹹甜交織的完美比例。除了中秋熱銷的「經典原味」與「經典可可」，今年年節更獨家推出「深焙紅烏」與「桂香金萱」兩款台灣茶風味，將法式酥餅工藝與在地細緻茶香完美揉合。

最令品牌引以為傲的是，小布列系列在2026年榮獲有「食品界米其林」之稱的iTi國際風味絕佳獎（原iTQi）肯定：經典原味憑藉卓越層次，榮獲3星最高榮譽，經典可可亦摘下1星獎章肯定。

▲「富貴發財」系列，打破傳統曲奇厚重且易碎的口感，打造成一口尺寸，不沾手也不掉屑。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.13)

「富貴發財」麻將鐵盒限定收藏款有四款口味，其中，由3星殊榮的原味坐鎮「發」款，展現純粹奶油香；獲獎可可則在「財」款體現完美的苦甜平衡；「富」與「貴」分別由韻味悠長的紅烏與清雅的桂香金萱交織在地茶香。這不僅是一盒伴手禮，更是 2026 年節牌桌旁最具國際高度、體面吸睛的金牌甜點。

除了充滿趣味的麻將鐵盒，CUPETIT卡柏蒂今年更傾力推出《駿馬花禮》系列中的主打款—「緋紅盈喜」禮盒。以大氣、喜氣的緋艷紅為主調，展現「喜氣盈門，福運滿載」的美好祝福，成為今年企業贈禮與走春拜年最火紅的選擇。

▲《駿馬花禮》系列，以多元品項與時尚色系，成功搶占企業高端送禮市場。(圖／記者金武鳳攝，2026.1.13)

為了提供更多元且精緻的味蕾體驗，CUPETIT卡柏蒂特別展開重磅聯名。「緋紅盈喜」系列禮盒分別攜手兩大領導品牌：其一聯名「大武山牧場」，納入選用AA級鮮蛋製作的經典原味與特濃可可蛋捲；其二則與頂級中式點心品牌「無二」合作，精選高品質的經典芝麻與花生養生堅果酥。

即日起至1月27日止，卡柏蒂年節禮盒開放早鳥訂購，優惠最高可享88折優惠，單筆折後滿$3,000再享單一地址免運。CUPETIT 官網連結：https://bit.ly/3Lr1WCo

