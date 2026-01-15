CUPETIT春節玩創意！強打「富貴發財」麻將禮盒法式酥餅演繹台式年味

生活中心／綜合報導

CUPETIT卡柏蒂推出「富貴發財」麻將趣味鐵盒，成為 2026 春節最吸睛伴手禮。（圖／翻攝畫面）

隨著農曆馬年即將到來，法式精品甜點品牌CUPETIT卡柏蒂再掀新春送禮浪潮。首波《駿馬花禮》系列憑藉多元品項與時尚色系，在企業高端贈禮市場創下亮眼口碑與好評，更迅速獲得市場青睞、熱銷告罄。

乘著這股年節送禮氣勢，CUPETIT卡柏蒂聚焦「年節氛圍感」與「送禮趣味性」，以年節不可或缺的娛樂「麻將」為創意靈感，推出話題十足的《富貴發財》麻將鐵盒限量收藏款。品牌將法式優雅與台式趣味完美融合，結合台灣年節文化中發財好運的吉祥寓意推出四款新春限定吉祥字樣包裝，讓走春送禮不僅吸睛、話題性十足，更充滿討喜祝福。

廣告 廣告

此外，針對偏好喜慶大氣與長輩市場的送禮需求，CUPETIT卡柏蒂也同步主打《駿馬花禮》系列中的「緋紅盈喜」禮盒，以象徵吉運的駿馬奔馳為設計主軸，搭配大氣的緋艷紅色調，傳遞出新年盈喜之意。

CUPETIT卡柏蒂今年更傾力推出《駿馬花禮》系列中的主打款—「緋紅盈喜」禮盒。以大氣、喜氣的緋艷紅為主調。（圖／翻攝畫面）

年節聚會少不了牌桌切磋與親友寒暄，CUPETIT卡柏蒂特別將中秋節好評熱賣、供不應求的「小布列塔尼酥餅」升級為 2026 年節限定的「富貴發財」系列。打破傳統曲奇厚重且易碎的口感，打造成一口尺寸，不沾手也不掉屑，在走春聊天或摸牌切磋時，能保持優雅姿態，從容享受頂級味蕾饗宴。

CUPETIT卡柏蒂小布列塔尼酥餅選用歐洲頂級發酵奶油與法國鹽之花，精準掌握鹹甜交織的完美比例。除了中秋熱銷的「經典原味」與「經典可可」，今年年節更獨家推出「深焙紅烏」與「桂香金萱」兩款台灣茶風味，將法式酥餅工藝與在地細緻茶香完美揉合。

最令品牌引以為傲的是，小布列系列在2026年榮獲有「食品界米其林」之稱的iTi國際風味絕佳獎（原iTQi）肯定：經典原味憑藉卓越層次，榮獲3星最高榮譽，經典可可亦摘下1星獎章肯定。四款口味組合豐富，由3星殊榮的原味坐鎮「發」款，展現純粹奶油香；獲獎可可則在「財」款體現完美的苦甜平衡；「富」與「貴」分別由韻味悠長的紅烏與清雅的桂香金萱交織在地茶香。這不僅是一盒伴手禮，更是 2026 年節牌桌旁最具國際高度、體面吸睛的金牌甜點。

除了充滿趣味的麻將鐵盒，CUPETIT卡柏蒂今年更傾力推出《駿馬花禮》系列中的主打款—「緋紅盈喜」禮盒。以大氣、喜氣的緋艷紅為主調，展現「喜氣盈門，福運滿載」的美好祝福，成為今年企業贈禮與走春拜年最火紅的選擇。

為了提供更多元且精緻的味蕾體驗，CUPETIT卡柏蒂今年特別展開重磅聯名。「緋紅盈喜」系列禮盒分別攜手兩大領導品牌：其一聯名「大武山牧場」，納入選用AA級鮮蛋製作的經典原味與特濃可可蛋捲；其二則與頂級中式點心品牌「無二」合作，精選高品質的經典芝麻與花生養生堅果酥。

更多三立新聞網報導

大學生網購i17假連結誆「帳戶凍結」存款歸0！中警反詐公車急上路救援

肯德基蛋撻店收山？宣告「走入歷史」 員工爆雷全說了：只是改版

比保溫杯含鉛更毒！家中「雙毒」共伴！家中3處成隱形毒窟

南投鳳凰山6旬翁突「失溫軟腳」 12警義消接力抬下山

