〈Cupid〉爆紅！女團FIFTY FIFTY三度訪台西門町會粉

FIFTY FIFTY將來台舉辦海外粉絲見面會。（Sony Music提供）

韓國人氣女團FIFTY FIFTY憑藉洗腦神曲〈Cupid〉在全球爆紅、刷新K-POP在美國告示牌紀錄，將於本週六（10日）在台北西門町WESTAR舉辦海外粉絲見面會「Let's Play Tweny Party」，這也是繼去年夏天在S2O Taiwan潑水音樂節，以及 2025年參與《We Are 我們的除夕夜》後三度訪台，更是她們首度以專場形式與台灣TWENY（官方粉絲名）進行近距離的甜蜜接觸。

FIFTY FIFTY在2024年重組為5人團體，由創始成員KEENA領軍，領唱YEWON、主唱及包辦創作的HANA、饒舌語速與阿姆匹敵CHANELLE MOON，以及在瑞典生長的台韓混血成員ATHENA，全員都擁有超強的歌唱實力，將於一天內接力舉辦2場，不僅準備了經典神曲舞台，還將帶來限定的驚喜活動，成員們開心表示：「雖然行程忙碌，但想到能擁有屬於我們自己的舞台，並能親眼見到台灣TWENY，就感到無比興奮！」

之前主唱HANA在節目中，無瑕疵飆高音翻唱《Kpop 獵魔女團》夯曲〈Golden〉，成員CHANELLE MOON則因為在綜藝中展現驚人的運動細胞與反轉魅力，被粉絲譽為「被歌手耽誤的足球員」，而擁有精緻混血臉孔的忙內ATHENA，更憑藉獨特的氣質與台灣血統，尚未出道便在台灣社群引發高度關注。

