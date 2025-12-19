CWC啦啦隊世錦賽在日本舉行 南臺科大奪雙人組金牌

「2025 第 12 屆 CWC 啦啦隊世界錦標賽」在日本高崎市體育館舉行，臺灣代表隊共奪得 2 金 2 銀 2 銅，其中最受矚目的「啦啦隊雙人組」金牌，由南臺科技大學畢業校友林宜慶與張庭瑜聯手摘下。

其中底層選手林宜慶為機械工程系校友，上層選手張庭瑜則為工業管理與資訊系校友。林宜慶與張庭瑜在決賽中，以高度穩定的流程與高難度技術動作獲得評審青睞，展現出完美的力與美，贏得全場喝采與金牌殊榮。