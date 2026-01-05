CYBERBIZ攜手一卡通，推新春支付優惠助攻買氣。

CYBERBIZ 攜手一卡通 iPASS MONEY 開通慶，獨家優惠上線。（圖片來源／CYBERBIZ）

智慧新零售整合開店平台 CYBERBIZ 宣布與一卡通 iPASS MONEY 展開跨界合作，結合行動支付便利性與點數回饋機制，共同搶攻農曆春節消費商機。即日起，消費者於 CYBERBIZ 合作品牌購物網站消費並使用 iPASS MONEY 結帳，即可享有專屬回饋及指定品牌滿額贈禮，總回饋價值顯著提升，為年節採購提供實質福利。

廣告 廣告

CYBERBIZ 指出，一卡通 iPASS MONEY 擁有數百萬實名制用戶，應用情境涵蓋交通、購物、繳費及跨境支付，具備高度的市場滲透率。透過本次戰略合作，CYBERBIZ 協助旗下品牌商店無縫串聯行動支付生態圈，預期能有效提升結帳轉換率與顧客回購動能。雙方更針對春節檔期推出加碼活動，預計將吸引大量消費者參與，為品牌營收帶來強勁助益。

本次合作規劃兩大核心優惠，首波為「消費享一卡通綠點回饋」，鼓勵消費者在日常購物中輕鬆累積點數。緊接其後的「新春發紅包」活動，則針對指定合作品牌推出滿額贈送優惠券機制，透過分階段的領取與抵用方式，不僅放大節慶採購紅利，更藉此拉長消費者的互動週期，促進年後的持續消費。

參與本次新春活動的品牌陣容堅強，包含台灣飛利浦家電、金車線上購、大成安心購、卜蜂食品、TVBS 享食尚、南法香頌、美津濃、味全龍、統一獅等多家知名品牌，範疇橫跨家電美食、生活香氛、運動休閒及職棒周邊。多樣化的品類選擇，充分滿足民眾對於年節送禮與生活採購的多元需求。

CYBERBIZ 表示，未來將持續拓展夥伴生態圈，透過跨產業與跨場域的資源整合，協助零售品牌突破既有客群限制。此次與一卡通的深度合作，不僅優化了消費者的結帳體驗，更為合品牌打造了高效能的全通路成長引擎，實踐科技與生活支付的完美融合。

(原始連結)





更多信傳媒報導

今簽立委辭職書 黃國昌指有民進黨立委示意柯文哲「小心黃和你一樣」

思想坦克》台灣《AI基本法》實行後，成立國家AI戰略特別委員會之政策建議

中日關係緊張 中國人農曆新年假期預訂日本飯店卻激增6成

