CYBERBIZ 數據引擎為大健康產業線上助攻
(記者謝政儒綜合報導)台灣大健康產業近期連傳捷報，智慧新零售整合開店平台 CYBERBIZ 指出，品牌客戶騰勢股份有限公司本月13日登錄興櫃，率領旗下多元品牌打造「人寵大健康」成功邁向新里程碑。於此同時，醫美保養品領導品牌藝群醫美集團也宣佈與 CYBERBIZ 展開深度合作，全面導入OMO智慧零售應用，建置開通全新「Dr.藝群保養品官方購物網站」。兩大指標性品牌的接連佈局，成為大健康產業透過「數據驅動」實踐營運升級的重要指標。
CYBERBIZ 執行長蘇基明表示，「騰勢的掛牌與藝群醫美集團的加入，預示著大健康產業已進入『數據資產化』拐點，建立第一方數據不再是選項，而是品牌應對流量碎片化、建構數位資產護城河的標準配備。CYBERBIZ 透過軟硬體整合，打造完整的智慧零售解決方案，協助專業品牌將信任感轉化為可規模化的回購動能，實現從數據價值到商業規模的高效成長。」
騰勢（TSA）自網路銷售起家，敏銳捕捉國人高齡化健康需求與寵物人性化浪潮，憑藉「人用保健品＋毛孩健康」雙引擎策略實現高速成長。截至 2025 年前 11 月，騰勢已繳出 EPS 5.26 元的亮眼成績，營運成果深獲肯定。
身為騰勢的數位轉型戰略夥伴，CYBERBIZ 協助騰勢成功將「第一方數據庫」轉化為核心資產，並以此支撐「多品牌矩陣」的擴張。目前騰勢旗下已匯聚達摩本草、毛孩時代、PowerHero、御熹堂、芙木之光、TRYME詩朵、大島生醫、奧沛、優固倍、愛旺斯等10個品牌，以產品力精準貼近市場需求，打造出「多品牌 × 人寵大健康」的零售成長雙引擎。
騰勢執行長張智翔表示，「品牌官網不只是銷售管道，更是深耕數據、掌握用戶主動權的戰略核心。」透過CYBERBIZ 的一站式解決方案，騰勢不僅建立了完整的 CRM 管理體系，更深度串接 LINE 官方帳號精準分眾，透過自動化發送 EDM 及優惠券，大幅提升客戶留存率。加上導入 CYBERBIZ AUTOMATION 自動化行銷工具後，騰勢得以精準預測消費者的補貨週期，透過自動化導購，有效推升會員回購與黏著度。
藝群醫學美容集團旗下的「Dr.藝群保養品」於本月9日開通全新購物網站，首日即創下銷售破萬瓶訂單佳績。藝群集團長期深耕台灣醫學美容與皮膚保養品領域，此次選擇與 CYBERBIZ 合作，正是看中OMO整合能力與數據安全性，全面啟用品牌官網、金物流串接及智慧倉儲整合應用，展現「台灣醫美品牌力」與「新零售科技力」的完美結合。
藝群集團董事長王正坤醫師表示，「透過 CYBERBIZ 的一站式解決方案，我們將能深度整合官網數據與會員軌跡，並藉由其成熟的新零售系統與物流能量，為消費者提供更準確的肌膚護理建議與流暢的購物體驗。」這不僅象徵藝群集團數位版圖的再擴張，更展現專業醫美產業正透過數據驅動與數位工具的整合應用，全面提升營運效率與顧客價值。
