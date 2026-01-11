Cygames成立AI研究子公司，引起歐美社群強烈反彈、抵制遊戲

日本《碧藍幻想》、《賽馬娘》等遊戲的知名開發商 Cygames，最近宣布成立專注於 AI 研究的子公司「Cygames AI」。根據官方公告，該公司的主要任務是在維持高品質遊戲製作的前提下，研究如何將 AI 技術融入遊戲開發過程，並建立「安全可靠」的內部生成式 AI 模型，並與母公司和其他相關企業密切合作，旨在利用新技術提升遊戲內容的品質與開發效率。卻沒想到迅速引起歐美社群的大量批評。

Cygames美術領域非常出名，並且賽馬娘去年才在歐美爆紅。（圖源：賽馬娘Pretty Derby／Cygames）

這項消息公開後，很快就在 X（推特）上引來大量歐美網友湧入留言。許多歐美網友對此強烈不滿，反對者主要擔心生成式 AI 的引入將會損害藝術創作的本質，認為這是對原創插畫家和藝術家的不尊重，甚至認為 Cygames 好不容易靠著《賽馬娘》在歐美取得成績，卻有帶來如此讓人失望的決策。甚至有人開始前往 Cygames 社群不同繪圖作品下方留言：「這是 AI 生成嗎？」搗亂，要求 Cygames 重視真人創作者而不是依賴機器生成的內容。

面對排山倒海的負面輿論，有歐美玩家公開表示將刪除《碧藍幻想》和《賽馬娘》等遊戲，呼籲全面抵制 Cygames 的產品來抗議。雖然 Cygames 在公告中強調其目標是輔助開發並不是完全取代人力，但目前歐美社群對於 AI 介入遊戲開發的問題仍抱持非常高的敵意，這也代表遊戲產業在擁抱新技術時所面臨的信任挑戰。