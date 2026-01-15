Cygames澄清目前遊戲都由人類創作，承諾「不會沒事先告知就用AI」

日本知名遊戲開發商 Cygames 前不久宣布成立專注於 AI 研究的新子公司，卻在歐美社群掀起強烈反彈，許多玩家因擔心 AI 取代人類繪師，加上 AI 盜竊問題而發起抵制。面對排山倒海的負面聲浪，Cygames 官方也公開英日致歉信，坦承先前的公告沒有說清楚，導致許多支持者感到憤怒與失望，官方對此引發的不安深表歉意。

Cygames 強調目前作品都是由人類親手打造。（圖源：Cygames）

為了消除大家的疑慮，Cygames 在聲明中鄭重澄清，目前旗下所有遊戲和內容的美術作品，都是由內部大量員工憑藉專業技術與手工精心繪製而成，絕對沒有包含任何生成式 AI 的產出物。他們比任何人都更重視玩家，以及建立起這些文化的創作者與藝術家們的尊嚴、熱情和心意。

針對未來的發展方向，Cygames 承諾絕不會在「沒有事先告知」的情況下，擅自把生成式 AI 的產物應用到遊戲內容中。官方最後也重申將會繼續尊重創作者，並相信人類自由創作的力量，並且為了能將「最棒的內容」帶給給大家而竭盡全力。